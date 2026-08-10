高雄前鎮水產品運銷中心 試營運跳票

高市府海洋局曾預告前鎮漁港多功能水產品運銷中心會在六月試營運，時至今日，一樓魚市銷售區空無一物，入口處還被圍籬擋住，試營運承諾跳票。海洋局說，今天會同高雄區漁會討論空間營運及改善計畫，送漁業署核准之後再來討論開幕日期，希望讓商販需求一次到位，不要進駐後改來改去。

多功能水產品運銷中心斥資廿四億元，以打造台灣版「豐洲市場」為目標，一樓漁獲拍賣與批發零售、二樓美食餐飲區、三樓海洋文化推廣區，二○二二年四月動工，原預計去年九月完工，但直至今年二月才驗收完成，並由漁業署與高雄區漁會簽訂一樓委管契約。

運銷中心狀況不斷，曾遭審計部點名檢討多項缺失，且因設計不符合攤商需求、租金又貴，多數攤商進駐意願低落。今年四月議會質詢，海洋局長石慶豐說明，六月試營運，九月啟用。

實際走訪發現，現場仍堆置大型器具、豎立施工圍籬，一樓展售區也是空蕩蕩，根本還沒營運。

商販說，「上面（二、三樓）全是空的」，年底會不會開幕還是問題，若有租金補貼才考慮進駐。

海洋局長石慶豐表示，未來漁會負責一樓魚市、二樓與三樓對外招商，租金部分需要漁會計算管理營運成本之後才會定案，大家都希望可以符合攤商期待。高雄區漁會總幹事楊孟凡說，漁會理監事會議六月底已通過攤商自治條例，內部正在擬定管理規章，「我們也希望可以盡快營運」。