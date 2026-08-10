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高雄四億船員會館無預警停水 房客怨飄臭味

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
高雄前鎮漁港船員會館正式營運一年多，一樓設置便利商店與知名鮪魚專賣店，近日爆發用水不足問題，引來房客抱怨。記者徐白櫻／攝影
高雄前鎮漁港船員會館正式營運一年多，一樓設置便利商店與知名鮪魚專賣店，近日爆發用水不足問題，引來房客抱怨。記者徐白櫻／攝影

前鎮漁港整體改造經費八十一億元，斥資逾四億元興建的船員會館去年啟用，近期傍晚或晚間尖峰時段，多次無預警停水或出水量少不夠用，還有房客抱怨「房間飄出化糞池臭味」。高雄區漁會回應，港區大型冷凍廠陸續設置以致用水增加，已加裝加壓馬達並研擬增設水塔，後續會同自來水公司改善管線末端供水問題。

前鎮漁港每年近三百艘遠洋漁船返港，約一萬五千人次外籍船員進行卸魚及整補作業。為改善外籍漁工生活環境，漁業署興建「前鎮漁港船員會館」，結合生活、休閒及住宿的複合式空間，三、四樓規畫六十間雙人房、四間四人房，可容納一卅六人，優先提供外籍漁工入住。

受限經營執照等問題，船員會館旅館區流標三次才發包出去。業者說，去年六月開幕至今，旅館區外籍旅客（含船員）住宿人次二三五三人，比率近兩成，深獲外籍船員及國內外團體肯定。

船員會館一樓設便利商店、連鎖鮪魚專賣店及東南亞餐飲店，假日吸引不少漁工來休閒，不過旅館區陸續傳出用水不足、容易斷電、房間有臭味和小蟲攻擊等狀況，引發房客抱怨。

「再便宜都不會介紹朋友來住！」房客無奈說，缺水導致廁所氣味不佳，房間還會出現小飛蟲，以及不知何處傳來的機器運轉噪音，嚴重影響居住品質。

前鎮區明孝里長林浤澤指出，船員會館提供漁工休閒文康場所，還可以舉辦會議或海洋育樂營，發揮不錯功能，外籍漁工露天洗澡情形比以前改善很多，但偶爾還是會出現，需要加強宣導。魷魚船返港期間湧入大量漁工，導致水壓不足及用水不便，十月、十一月將進入秋刀漁船返港季節，缺水問題應該盡快改善。

高雄區漁會總幹事楊孟凡表示，一、二樓船員服務區使用人次近九萬人次，用水不足的主因是近年港區大型冷凍廠陸續設置，用水需求增加，另逢魷魚船返港期間，外籍船員集中使用淋浴設施，以致瞬間用水量遽增。

臭味 房客 前鎮漁港

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高雄前鎮水產品運銷中心 試營運跳票

高市府海洋局曾預告前鎮漁港多功能水產品運銷中心會在六月試營運，時至今日，一樓魚市銷售區空無一物，入口處還被圍籬擋住，試營運承諾跳票。海洋局說，今天會同高雄區漁會討論空間營運及改善計畫，送漁業署核准之後再來討論開幕日期，希望讓商販需求一次到位，不要進駐後改來改去。

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