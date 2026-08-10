高雄四億船員會館無預警停水 房客怨飄臭味

前鎮漁港整體改造經費八十一億元，斥資逾四億元興建的船員會館去年啟用，近期傍晚或晚間尖峰時段，多次無預警停水或出水量少不夠用，還有房客抱怨「房間飄出化糞池臭味」。高雄區漁會回應，港區大型冷凍廠陸續設置以致用水增加，已加裝加壓馬達並研擬增設水塔，後續會同自來水公司改善管線末端供水問題。

前鎮漁港每年近三百艘遠洋漁船返港，約一萬五千人次外籍船員進行卸魚及整補作業。為改善外籍漁工生活環境，漁業署興建「前鎮漁港船員會館」，結合生活、休閒及住宿的複合式空間，三、四樓規畫六十間雙人房、四間四人房，可容納一卅六人，優先提供外籍漁工入住。

受限經營執照等問題，船員會館旅館區流標三次才發包出去。業者說，去年六月開幕至今，旅館區外籍旅客（含船員）住宿人次二三五三人，比率近兩成，深獲外籍船員及國內外團體肯定。

船員會館一樓設便利商店、連鎖鮪魚專賣店及東南亞餐飲店，假日吸引不少漁工來休閒，不過旅館區陸續傳出用水不足、容易斷電、房間有臭味和小蟲攻擊等狀況，引發房客抱怨。

「再便宜都不會介紹朋友來住！」房客無奈說，缺水導致廁所氣味不佳，房間還會出現小飛蟲，以及不知何處傳來的機器運轉噪音，嚴重影響居住品質。

前鎮區明孝里長林浤澤指出，船員會館提供漁工休閒文康場所，還可以舉辦會議或海洋育樂營，發揮不錯功能，外籍漁工露天洗澡情形比以前改善很多，但偶爾還是會出現，需要加強宣導。魷魚船返港期間湧入大量漁工，導致水壓不足及用水不便，十月、十一月將進入秋刀漁船返港季節，缺水問題應該盡快改善。

高雄區漁會總幹事楊孟凡表示，一、二樓船員服務區使用人次近九萬人次，用水不足的主因是近年港區大型冷凍廠陸續設置，用水需求增加，另逢魷魚船返港期間，外籍船員集中使用淋浴設施，以致瞬間用水量遽增。