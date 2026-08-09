三地門鄉收穫祭登場 周春米：口社大橋重建工程2.7億元核定發包

屏東縣三地門鄉收穫祭（Masalut）今9日在地磨兒國小登場，以「永續．祝福」為主題，部落族人齊聚，感謝土地與祖靈恩賜。縣長周春米說，歡慶豐收之餘，讓文化與地方建設永續發展，為族人帶來更多幸福。

今天下午開幕典禮由部落耆老吟唱古調揭開序幕，悠揚歌聲傳遞族人對土地與祖靈的感恩，並安排「百人圍舞」，屏東縣長周春米、原民會主委曾智勇、立委伍麗華等與族人手牽著手加入舞列，展現跨世代參與、傳承文化熱鬧景象。

周春米提到，去年受颱風侵襲，原鄉多項公共設施受損，縣府向中央爭取災後復建經費，獲原民會支持修復工程經費達3億6000萬元。災後她曾三度到口社大橋現勘，並向行政院長卓榮泰當面反映重建需求，口社大橋重建工程已核定並發包施工，經費達2億7000萬元，透過基礎建設，提升原鄉面對極端天氣的防災韌性，守護部落及族人安全。

除基礎建設，縣府持續處理莫拉克颱風後興建的永久屋基地權益問題。周春米說，她上任後積極推動相關調查，並由縣府編列6700多萬元辦理地籍分割，希望讓族人的房屋及土地權益更加明確，進一步保障居住權益。

三地門鄉公所表示，收穫祭Masalut是排灣族重要歲時祭儀，今年以「土地之珠 cadacadaqan」為主軸，象徵土地、文化、自然與族人四大元素，並以「土地為根、文化為本、自然共生、族人團結」為核心精神。

三地門鄉公所指出，今年規畫山地門林班情歌比賽、收穫祭趣味競賽、首屆山地門傳統「samiling之星」王子公主選拔賽及當代勇士舞展演等活動，透過歌謠、競技與舞蹈，展現三地門豐富文化生命力，10日還有一天，邀請民眾走進三地門，在祭儀、歌聲與舞步中，感受原鄉文化底蘊及部落熱情。