高齡健康產業博覽會 澎湖展遠距醫療與智慧篩檢

高齡健康產業博覽會今天進入展期最後一天，澎湖醫院此次以「偏鄉及精神照護」展現智慧醫療成果，運用數位科技克服離島交通與醫療資源限制，提升高齡長者就醫與健康照護的便利性。

2026高齡健康產業博覽會，衛生福利部攜手18家部立醫院共同參展，自8月7日至9日展出「智慧長照與PAC」、「住宿型長照及日照」、「偏鄉及精神照護」及「社區及居家長照」4大主題。

澎湖醫院院長蔡文祥透過新聞稿表示，澎湖島嶼分散，交通易受天候影響，加上部分高齡長者長期臥床或行動不便，前往醫院接受專科診療並不容易，「偏鄉及精神照護」展現智慧醫療成果，並帶來「手持式遠距數位診察儀」及「穿戴式科技智慧篩檢」兩大應用，運用數位科技克服離島交通與醫療資源限制，提升高齡長者就醫與健康照護的便利性。

蔡文祥指出，澎湖的醫療環境與台灣本島不同，高齡照護除了面對人口老化，更受到島嶼地理條件及專科資源取得不易等因素影響。對行動不便或臥床的長者而言，到醫院看一次病可能就是一項不小的挑戰，因此希望善用遠距醫療與智慧科技，把專業醫療送到長者身邊，讓距離不再成為獲得醫療照護的障礙。

蔡文祥指出，智慧醫療並非取代醫療人員，而是協助團隊更有效率地運用有限資源。未來澎湖醫院將持續串聯醫學中心專業量能與在地醫療團隊，深化跨島診療、智慧篩檢及遠距醫療等服務，因應不同島嶼與高齡族群需求，發展更符合澎湖在地特性的照護模式。

澎湖醫院透過此次高齡健康產業博覽會，也將離島醫療的實務成果與推動經驗，與其他衛福部所屬醫院交流分享，期盼藉由跨院合作與經驗交流，持續縮短城鄉及離島醫療資源落差，讓科技真正跨越海洋與距離，為離島長者帶來更即時、便利且貼近生活需求的醫療照護。