棄養8未成年兒女傳父母近日將返家 澎湖社會處要求提教養計畫

澎湖縣湖西鄉尖山村一對夫妻生育13名子女卻棄養只領補助，致剛成年兄姊得外出打工，照育未成年的8名弟妹，成「小孩養小孩」，8名孩童僅4坪大空間、環境極度惡劣，令人鼻酸的處境被揭露後，據了解，棄養兒女的父母「被逼」近日將現身，社會處指，會要求孩童父母提教養計畫，下周三開研討會，採取必要的保護與照顧措施。

澎湖縣湖西鄉尖山村8名未成年孩童疑遭父母棄養，由剛成年的兄姊外出打工照護，8孩童擠在4坪隔間，家中垃圾堆積如山，生活空間極度髒亂，難以想像未成年的孩童生活在如此悽慘的環境，悲慘遭遇昨曝光後，引發社會震驚；縣府衛生局今派醫師到府檢查孩童健康，為安置做必要前置作業，

社會處處長周柏雅今天下午表示，6日曾進入個案家裡和小孩談話，對於孩童身心狀況以及談話過程，周柏雅指基於保護孩童，不便對外說明。

周柏雅指出，已聯繫孩童的父母，要求他們必須盡到父母該有的責任，不能置身事外，該對父母近日會返家接受調查，社會處將要求孩童的父母提出兒女的「教養計畫」，並在周三邀集相關單位開個案研討會，因此個案牽涉到很多單位，會做好該有的準備。

澎湖縣府昨深夜也緊急發出聲明，強調後續將以改善住家環境、確認每一名兒少身心健康與安全狀況為優先，並研議具體處遇及長期協助方案。

縣府指出，本案不能僅以「家庭整體情況」概括評估，必須以「每一名兒少為個別主體」，逐一確認其實際照顧者、居住環境、飲食營養、就學情形、健康醫療及人身安全，並分別進行風險評估。

對於暫未達緊急安置要件的兒少，縣府也將依其個別需求提出安全照顧計畫，包括替代照顧、就學輔導、健康檢查、營養支持、居住環境改善及社會福利資源介入，並持續追蹤生活與照顧情形，不會僅以核發補助作為處理方式。

此外，縣府預計明天進一步辦理兒少身心健康評估及居住環境改善，進行環境清整前，將先完整記錄現場狀況，兼顧後續風險判斷、事證保存及責任釐清；所有處遇措施均以兒少安全及最佳利益為優先。