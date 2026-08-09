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高雄參訪團參與「八王子祭」 市民赴日又新增一處免費景點

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市副市長李懷仁與八王子市長初宿和夫宣布啟動景點互惠合作，高雄市民持身分證前往「八王子市夢美術館」享免費參觀。圖／高市行國處提供
高雄市副市長李懷仁與八王子市長初宿和夫宣布啟動景點互惠合作，高雄市民持身分證前往「八王子市夢美術館」享免費參觀。圖／高市行國處提供

高雄與日本東京八王子市締結友好城市20年，高市參訪團昨日參與「2026八王子祭」，見證190對新人結婚，並拜會八王子市市長初宿和夫，雙方達成景點互惠合作共識。市府表示，高雄市民持身分證前往「八王子市夢美術館」可免費參觀。

東京都八王子市舉行「2026八王子祭」，適逢令和8年8月8日，被日本視為難得的「大吉日」，共190對新人選在昨日登記結婚。中華藝術學校再度受邀參與遊行，展演主題為「媽祖巡安•台日共好」，呈現媽祖出巡、護駕巡安、祈福納祥的熱鬧景象。

高市議會指出，議長康裕成率國民外交促進會會長鄭孟洳、副會長湯詠瑜、黃飛鳳、蔡金晏、白喬茵及郭建盟等議員參與盛會，與高雄市副市長李懷仁、教育局長吳立森、行國處長張硯卿等市府團隊，一同感受八王子祭熱鬧盛況。

高雄參訪團拜會八王子市長初宿和夫、前市長黑須隆一及萩生田光一眾議員。會中，副市長李懷仁與八王子市長初宿和夫共同宣布啟動景點互惠合作，未來高雄市民持身分證前往「八王子市夢美術館」即可免費參觀。

李懷仁表示，高雄與八王子市在2006年締結友好城市，初宿市長6月率團訪高，高雄市立圖書館與八王子市圖書館簽署合作交流備忘錄，此次高雄回訪八王子，另一項重要成果則為教育合作再升級。

教育局長吳立森表示，壽山國中、壽山國小與八王子市立泉之森義務教育學校締結姊妹校，以及4所幼兒園締結姊妹園，未來將持續推動學生交流、教師互訪、文化學習及幼兒國際教育。

行國處長張硯卿表示，高雄與八王子多年來累積豐碩交流成果，包括八王子採購高雄金鑽鳳梨供應38所國中營養午餐，每年約有1萬5千名師生品嘗高雄農產，並將高雄納入教材內容，讓更多日本學生認識台灣與高雄。

中華藝校再次受邀參與日本東京都八王子祭表演，展演主題為「媽祖巡安•台日共好」。圖／高市教育局提供
中華藝校再次受邀參與日本東京都八王子祭表演，展演主題為「媽祖巡安•台日共好」。圖／高市教育局提供

高雄市中華藝術學校參與八王子祭，呈現媽祖出巡、護駕巡安、祈福納祥的熱鬧景象，議長康裕成特別致贈3萬元慰勞金，肯定師生以藝術扮演文化外交使者。圖／高市議會提供
高雄市中華藝術學校參與八王子祭，呈現媽祖出巡、護駕巡安、祈福納祥的熱鬧景象，議長康裕成特別致贈3萬元慰勞金，肯定師生以藝術扮演文化外交使者。圖／高市議會提供

高雄市勝利國小附設幼兒園、裕誠幼兒園、中崙非營利幼兒園及文府國小附設幼兒園與八王子市東京ゆりかご幼稚園、八王子市セント・ベル幼稚園、八王子市麻生学園南多摩幼稚園及八王子市高尾幼稚園締結姊妹園。圖／高市教育局提供
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