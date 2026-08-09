高雄參訪團參與「八王子祭」 市民赴日又新增一處免費景點

高雄與日本東京八王子市締結友好城市20年，高市參訪團昨日參與「2026八王子祭」，見證190對新人結婚，並拜會八王子市市長初宿和夫，雙方達成景點互惠合作共識。市府表示，高雄市民持身分證前往「八王子市夢美術館」可免費參觀。

東京都八王子市舉行「2026八王子祭」，適逢令和8年8月8日，被日本視為難得的「大吉日」，共190對新人選在昨日登記結婚。中華藝術學校再度受邀參與遊行，展演主題為「媽祖巡安•台日共好」，呈現媽祖出巡、護駕巡安、祈福納祥的熱鬧景象。

高市議會指出，議長康裕成率國民外交促進會會長鄭孟洳、副會長湯詠瑜、黃飛鳳、蔡金晏、白喬茵及郭建盟等議員參與盛會，與高雄市副市長李懷仁、教育局長吳立森、行國處長張硯卿等市府團隊，一同感受八王子祭熱鬧盛況。

高雄參訪團拜會八王子市長初宿和夫、前市長黑須隆一及萩生田光一眾議員。會中，副市長李懷仁與八王子市長初宿和夫共同宣布啟動景點互惠合作，未來高雄市民持身分證前往「八王子市夢美術館」即可免費參觀。

李懷仁表示，高雄與八王子市在2006年締結友好城市，初宿市長6月率團訪高，高雄市立圖書館與八王子市圖書館簽署合作交流備忘錄，此次高雄回訪八王子，另一項重要成果則為教育合作再升級。

教育局長吳立森表示，壽山國中、壽山國小與八王子市立泉之森義務教育學校締結姊妹校，以及4所幼兒園締結姊妹園，未來將持續推動學生交流、教師互訪、文化學習及幼兒國際教育。

行國處長張硯卿表示，高雄與八王子多年來累積豐碩交流成果，包括八王子採購高雄金鑽鳳梨供應38所國中營養午餐，每年約有1萬5千名師生品嘗高雄農產，並將高雄納入教材內容，讓更多日本學生認識台灣與高雄。

中華藝校再次受邀參與日本東京都八王子祭表演，展演主題為「媽祖巡安•台日共好」。圖／高市教育局提供

高雄市中華藝術學校參與八王子祭，呈現媽祖出巡、護駕巡安、祈福納祥的熱鬧景象，議長康裕成特別致贈3萬元慰勞金，肯定師生以藝術扮演文化外交使者。圖／高市議會提供