澎湖脆弱家庭多名兒少疑疏於照顧 縣府專案介入

澎湖縣傳出某脆弱家庭多名兒少疑似未受適當照顧、補助款可能遭不當使用，澎湖縣政府責成社會處列為重大兒少保護案件，啟動跨局處專案處理查明事實，並採取必要的保護與照顧措施。

澎湖縣議員許育愷日前在議會揭露湖西鄉某家庭多名兒少疑似未受適當照顧。據他了解，這個家庭內有13個子女，其中數人已經成年，有年幼孩子由成年子女照顧的情形。

副縣長林皆興當即指示由秘書長林文藻率領相關局處首長及醫療團隊，昨天會同許育愷等地方人士前往關懷，初步將先改善兒少住家生活照顧及環境，並研議具體處遇及長期協助方案。

澎湖縣政府也成立跨局處專案小組，對於這個家庭會以每一名兒少為個別主體，逐一確認其實際照顧者、居住環境、飲食營養、就學情形、健康醫療及人身安全，並分別進行風險評估，必要時不排除依兒少法，採取緊急保護、安置或其他必要處置。

對於外界指控這個家庭兒少的身分證件、存摺，以及補助款疑遭取走或不當使用等情形，澎湖縣政府表示，將會同相關機關依法查核，如發現涉及不法情事，將移請司法機關偵辦。

澎湖縣政府預計明天將辦理這個家庭兒少身心健康評估及居住環境改善，並完整記錄現場狀況，兼顧後續風險判斷、事證保存及責任釐清，所有處遇措施均以兒少安全及最佳利益為優先。