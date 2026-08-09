快訊

姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光

飆天量！金控投資單季竟爆賺逾9300億元 最大推手是誰？

最毒閨密！百萬女網紅被騙去菲律賓失蹤3年 確認遭撕票

聽新聞
0:00 / 0:00

澎湖脆弱家庭多名兒少疑疏於照顧 縣府專案介入

中央社／ 澎湖縣9日電

澎湖縣傳出某脆弱家庭多名兒少疑似未受適當照顧、補助款可能遭不當使用，澎湖縣政府責成社會處列為重大兒少保護案件，啟動跨局處專案處理查明事實，並採取必要的保護與照顧措施。

澎湖縣議員許育愷日前在議會揭露湖西鄉某家庭多名兒少疑似未受適當照顧。據他了解，這個家庭內有13個子女，其中數人已經成年，有年幼孩子由成年子女照顧的情形。

副縣長林皆興當即指示由秘書長林文藻率領相關局處首長及醫療團隊，昨天會同許育愷等地方人士前往關懷，初步將先改善兒少住家生活照顧及環境，並研議具體處遇及長期協助方案。

澎湖縣政府也成立跨局處專案小組，對於這個家庭會以每一名兒少為個別主體，逐一確認其實際照顧者、居住環境、飲食營養、就學情形、健康醫療及人身安全，並分別進行風險評估，必要時不排除依兒少法，採取緊急保護、安置或其他必要處置。

對於外界指控這個家庭兒少的身分證件、存摺，以及補助款疑遭取走或不當使用等情形，澎湖縣政府表示，將會同相關機關依法查核，如發現涉及不法情事，將移請司法機關偵辦。

澎湖縣政府預計明天將辦理這個家庭兒少身心健康評估及居住環境改善，並完整記錄現場狀況，兼顧後續風險判斷、事證保存及責任釐清，所有處遇措施均以兒少安全及最佳利益為優先。

澎湖 脆弱 兒少

延伸閱讀

澎湖家庭疑棄養案…縣府啟動跨局處專案逐一評估安全 防二度傷害

澎湖棄養案…未達保護程度？ 學者批風險辨識失靈

疑遭棄養…兄姊輟學養8弟妹 擠4坪房

澎湖13孩悲歌 母捲補助失聯8個月沒人發現？學者籲補社安網漏洞

相關新聞

三地門鄉收穫祭登場 周春米：口社大橋重建工程2.7億元核定發包

屏東縣三地門鄉收穫祭（Masalut）今9日在地磨兒國小登場，以「永續．祝福」為主題，部落族人齊聚，感謝土地與祖靈恩賜。縣長周春米說，歡慶豐收之餘，讓文化與地方建設永續發展，為族人帶來更多幸福。

棄養8未成年兒女傳父母近日將返家 澎湖社會處要求提教養計畫

澎湖縣湖西鄉尖山村一對夫妻生育13名子女卻棄養只領補助，致剛成年兄姊得外出打工，照育未成年的8名弟妹，成「小孩養小孩」，8名孩童僅4坪大空間、環境極度惡劣，令人鼻酸的處境被揭露後，據了解，棄養兒女的父母「被逼」近日將現身，社會處指，會要求孩童父母提教養計畫，下周三開研討會，採取必要的保護與照顧措施。

高雄參訪團參與「八王子祭」 市民赴日又新增一處免費景點

高雄與日本東京八王子市締結友好城市20年，高市參訪團昨日參與「2026八王子祭」，見證190對新人結婚，並拜會八王子市市長初宿和夫，雙方達成景點互惠合作共識。市府表示，高雄市民持身分證前往「八王子市夢美術館」可免費參觀。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。