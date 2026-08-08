高雄大崗山龍眼蜂蜜文化節開幕 蜂潮市集湧人海

「高雄市大崗山龍眼蜂蜜文化節」8、9日在阿蓮區大崗山如意公園登場，蜂潮市集展售各式蜂產品，還有市府及農會攜手在地雞排店推出限量「龍眼蜜鹽酥雞」；今天開幕首日湧入大批人潮。

「高雄市大崗山龍眼蜂蜜文化節」今年邁入第26年。今年活動有蜂潮市集展售各式蜂產品，還有蜂人秀、賀蜜闖關等互動體驗活動等，吸引民眾參加。

大崗山龍眼蜂蜜以純正品質與濃郁香氣馳名，高雄市農業局今年也選出6名特等獎及19名頭等獎、合計25名高雄首選評鑑蜜得主。農業局表示，今年受到高溫少雨與暖冬氣候影響，龍眼開花情形不穩，相較去年同期龍眼蜂蜜產量有所下降。

此外，農業局與阿蓮區農會攜手在地知名雞排店推出限量版「龍眼蜜鹽酥雞」，將香純濃郁高雄評鑑龍眼蜜淋在香酥台式鹽酥雞上，也在現場掀起話題。

今年活動也展現了世代傳承故事。16歲的王俞絜與15歲的王品婷，是阿蓮區農會輔導的阿蓮區養蜂產銷班第一班「崗發蜂蜜」第三代蜂人，從小跟著長輩學習認識蜂群、採蜜與蜂場管理，為高雄養蜂產業注入永續傳承新能量。

農業局發布新聞稿表示，「高雄市大崗山龍眼蜂蜜文化節」除了蜂蜜與特色美食雲集，還有限額「蜜境導覽」及蜂產業靜態展區等活動，讓民眾在品嘗美食之餘，也能深入了解蜂蜜文化與養蜂產業，歡迎民眾把握機會走訪大崗山。