影／高雄親子遊樂園開幕湧入人潮 攀岩拖鞋、道路縫隙爆安全隱憂

舊台鐵機廠改造的高雄親子遊樂園區今開幕，懷舊工業風偌大廠區設置多達30項遊憩及運動設施，吸引大批親子湧入體驗，不過開幕首日，民眾認為停車位不足、出入口太少，另揪出多項缺失包括攀岩場脫鞋規定不合理、道路縫隙、鐵釘裸露等細部安全未到位，盼市府改善。

對此，市府公園處回應，現有兩處停車場共可提供汽車726格、 機車1410格停車位外，建議開車民眾將汽車停放於捷運、輕軌沿線停車場後，轉乘輕軌、接駁車及公車前往，未來也將持續盤整園區周邊空間調整規畫。

除輕軌凱旋武昌站到站即抵達園區外，民眾可於捷運文化中心站轉乘免費接駁車；或於捷運三多商圈站」轉乘100路或100路區間車，都可以方便抵達園區。

公園處表示，親子遊樂園區共有武慶路、武昌路、二聖路以及輕軌站7個出入口，未來將按照市民及在地需求持續調整，此外針對園區做全面巡檢及改善，要求工作人員針對各場域遊玩規範加強宣導，以確保設施及場域安全。

占地1.5公頃高雄親子遊樂園區，昔日是機械運轉、轟隆作響修火車工廠，這座沉寂多年的鐵道基地完成華麗轉身，如今充滿孩童奔跑嘻笑聲，也成為高雄最新城市亮點。

市長陳其邁致詞表示，高雄機廠在交通部及台鐵支持下完成都市計畫變更，過去高牆圍起來、鮮少人能進入的機廠，如今正式向市民開放，除園區外，周邊28公頃空間也將逐步開放，成為全台最大親子遊樂園及鐵道博物館。

陳其邁指出，鐵道博物館不只是展示硬體設施，更重要的是保存人的故事，將由台鐵退休員工、現職同仁及志工分享口述歷史，帶領民眾認識高雄機廠50多年來維修列車、守護鐵路安全的點點滴滴，讓昔日「火車醫院」成為承載城市記憶的人文場域。

陳其邁說，近期走訪園區時，有長輩提到在高雄住了幾十年，從不知高牆內究竟什麼模樣，如今圍牆拆除、空間開放，讓市民得以重新認識這座陪伴高雄成長的重要基地，也象徵城市空間重新與市民連結。

舊機廠封閉近半世紀，市府以「修舊如舊」原則，保留1975年舊貨車工廠建築特色，拆除老舊石棉瓦屋頂，改設太陽能光電板，打造高雄首座半室內、半戶外親子遊戲場。

園區內設有雲朵彈跳床、天車雲朵網、Pump Track輪動坡道、小小足球場、創意積木區、泡棉球池等30多項分齡設施，並保留鐵軌、人力台車、篷車及客車廂等鐵道元素，讓遊戲與歷史文化結合。

不少家長認為，新場地腹地寬敞、設施豐富，加上有遮蔭，不怕烈日曝曬，已是高雄新的親子景點首選，不過也有民眾提出改善建議。

一名鄭姓家長發現攀岩場軟墊區規定脫鞋攀爬，讓人感到不合理，也存在安全疑慮，他表示，攀岩場除須穿專用攀岩鞋，即使設有軟墊，也都是穿著攀岩鞋，不會要求赤腳或脫鞋，赤腳踩踏攀岩點易增加腳踝、腳底受傷風險，孩子就因未穿鞋腳底刮傷索性不玩，希望市府檢討相關規定，提升安全性。

另有侯姓民眾反映，園區外圍道路保留一處約5、6公分深的伸縮縫，小輪徑腳踏車經過時容易卡住輪胎，孩子騎乘時就曾因此摔倒，所幸沒有受傷，若短期內無法改善，至少應設置警示或禁止腳踏車通行，以免再發生意外。

市長陳其邁等人出席高雄親子遊樂園區開幕典禮。記者劉學聖／攝影

舊台鐵機廠改造變身的高雄親子遊樂園區今開幕，設置多達30項遊憩及運動設施。記者郭韋綺／攝影

舊台鐵機廠改造變身的高雄親子遊樂園區今開幕，設置多達30項遊憩及運動設施。記者郭韋綺／攝影

舊台鐵機廠改造變身的高雄親子遊樂園區今開幕，吸引大批親子湧入體驗，不過民眾發現攀岩規定脫鞋引爆安全隱憂。記者郭韋綺／攝影

高雄親子遊樂園區可見舊車廂改造成餐飲休憩區，十足懷舊復古風。記者郭韋綺／攝影

舊台鐵機廠改造變身的高雄親子遊樂園區今天開幕，吸引大批親子湧入體驗。記者劉學聖／攝影

舊台鐵機廠改造變身的高雄親子遊樂園區今開幕，吸引大批親子湧入體驗，不過民眾發現攀岩規定脫鞋引爆安全隱憂。記者郭韋綺／攝影

舊台鐵機廠改造變身的高雄親子遊樂園區今開幕，設置多達30項遊憩及運動設施。記者郭韋綺／攝影

舊台鐵機廠改造變身的高雄親子遊樂園區今開幕，設置多達30項遊憩及運動設施。記者郭韋綺／攝影

懷舊工業風園區多處可見鐵釘裸露，安全性引發疑慮。記者郭韋綺／攝影

舊台鐵機廠改造變身的高雄親子遊樂園區今開幕，吸引大批親子湧入體驗，不過民眾發現攀岩規定脫鞋引爆安全隱憂。記者郭韋綺／攝影