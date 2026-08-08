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台鐵高雄舊機廠變身親子樂園 超過30設施免費玩

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
高雄親子遊樂園今天正式啟用，吸引爆滿民眾前來體驗。記者劉學聖／攝影
高雄親子遊樂園今天正式啟用，吸引爆滿民眾前來體驗。記者劉學聖／攝影

高雄再添親子遊憩新亮點！由台鐵高雄機廠舊場域活化打造的「高雄親子遊樂園區」，今天正式開幕，保留原有機廠挑高鋼構與鐵道工業特色，結合親子遊憩、體能探索及教育體驗，打造全台最大半室內親子遊樂空間，而且全區免費開放，讓大小朋友即使遇上高溫或午後雷雨，也能有舒適的遊憩選擇。

高雄市政府表示，繼「星光水岸公園」打造全台最大戶外親水空間後，再活化台鐵高雄機廠舊有場域，將過去充滿鐵道工業記憶的空間，轉型為適合親子同樂的公共遊樂園區。園區最大特色就是保留原機廠挑高鋼構，讓孩子在遊戲之餘，也能感受高雄重要的鐵道產業歷史。

園區內規劃超過30項免費遊樂設施，包括天車網繩遊藝裝置、抱石攀岩、跑酷練習場、雲朵彈跳床、輪動坡道場等，從攀爬、跳躍到體能挑戰，提供不同年齡層孩子探索體驗；半室內空間則可降低炎熱天候對親子出遊的影響，成為暑假期間家庭休閒的新去處。

高雄市長陳其邁表示，高雄持續推動城市空間活化，不只是保存歷史建築，更希望讓過去的城市記憶重新走進市民生活。高雄親子遊樂園區透過舊機廠再利用，將鐵道工業歷史、公共建設與親子休閒結合，打造高雄首座融合遊憩與教育功能的公立半室內親子遊樂空間，園區全面免費開放。

高雄親子遊樂園今天正式啟用，高雄市長陳其邁出席致詞。記者劉學聖／攝影
高雄親子遊樂園今天正式啟用，高雄市長陳其邁出席致詞。記者劉學聖／攝影

高雄親子遊樂園今天正式啟用，園區內規劃超過30項免費遊樂設施免費使用。記者劉學聖／攝影
高雄親子遊樂園今天正式啟用，園區內規劃超過30項免費遊樂設施免費使用。記者劉學聖／攝影

高雄親子遊樂園今天正式啟用，吸引爆滿民眾前來體驗。記者劉學聖／攝影
高雄親子遊樂園今天正式啟用，吸引爆滿民眾前來體驗。記者劉學聖／攝影

高雄親子遊樂園今天正式啟用，半室內空間則可降低天候的影響，成為暑假期間家庭休閒的新去處。記者劉學聖／攝影
高雄親子遊樂園今天正式啟用，半室內空間則可降低天候的影響，成為暑假期間家庭休閒的新去處。記者劉學聖／攝影

高雄親子遊樂園今天正式啟用，吸引爆滿民眾前來體驗。記者劉學聖／攝影
高雄親子遊樂園今天正式啟用，吸引爆滿民眾前來體驗。記者劉學聖／攝影

高雄親子遊樂園今天正式啟用，吸引爆滿民眾前來體驗。記者劉學聖／攝影
高雄親子遊樂園今天正式啟用，吸引爆滿民眾前來體驗。記者劉學聖／攝影

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台鐵高雄舊機廠變身親子樂園 超過30設施免費玩

高雄再添親子遊憩新亮點！由台鐵高雄機廠舊場域活化打造的「高雄親子遊樂園區」，今天正式開幕，保留原有機廠挑高鋼構與鐵道工業特色，結合親子遊憩、體能探索及教育體驗，打造全台最大半室內親子遊樂空間，而且全區免費開放，讓大小朋友即使遇上高溫或午後雷雨，也能有舒適的遊憩選擇。

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