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屏東推4大主題旅遊線 搶攻菲律賓市場

中央社／ 馬尼拉7日專電

2026屏東縣觀光推廣活動今天在馬尼拉登場，向菲律賓旅遊業者推介4條主題路線，涵蓋原住民文化、自然生態、美食鐵道及都市美學，盼拓展菲律賓旅遊市場

中華民國駐菲律賓副代表楊登仕致詞表示，2025年菲律賓旅客赴台約63萬人次，已成為台灣在東南亞地區最大來源市場。他表示，台菲近期相互延長免簽待遇，有助促進兩地人民往來及觀光交流。

屏東縣政府交通旅遊處長黃國維表示，屏東與菲律賓同屬亞熱帶，且地理位置相近，但美食、文化及自然景觀各有特色，這些差異正是吸引菲律賓旅客的優勢。此外，東港王船文化、東南亞最大土地公廟福安宮、全世界第7大的屏東海洋生物博物館，都受到國際旅客推崇。

黃國維介紹，縣府推4條主題旅遊路線，包含探索排灣族、魯凱族文化的「原住民自然線」、結合屏菸工業遺址與美術館的「都市美學線」、串聯東港海鮮與潮州鐵道的「美食鐵道線」，以及以墾丁、海生館為主題的「海洋生態線」，盼與菲律賓旅遊業者合作，先推廣團體旅遊，再逐步拓展自由行。

菲律賓旅遊業者盧比歐（Josephine Rubio ）曾到訪屏東旅遊。她向中央社表示，大鵬灣海鮮、海之女神雕像及屏東原住民族文化令她印象深刻，「對喜愛美食、大自然及原住民文化的旅客而言，屏東極具吸引力。」

菲律賓旅遊業者波圖加爾（Katherine Portugal）雖然未曾到過屏東，但她認為，菲律賓人喜歡探索新鮮事物，相信隨著赴台旅遊市場持續發展，旅客的目的地可逐步從台北等主要城市延伸至台灣南部。

為吸引國際旅客造訪，屏東縣政府推出獎勵旅遊行銷推廣計畫，10人以上國際團體入住合法旅宿，每人每晚補助500元；入住「金鑰獎」旅宿，每人每晚最高補助1000元，最多4晚，每人另有最高500元交通補助，每團最高加碼1萬元。

菲律賓 屏東 市場

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