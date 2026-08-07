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2026南國漫讀節走讀與工作坊精采登場！腳踏土地、手作工藝的深度體驗

聯合報／ 記者顏甫珉／即時報導
10月17日走讀活動在枋寮。圖／屏東縣政府提供
10月17日走讀活動在枋寮。圖／屏東縣政府提供

一起走入屏東山與海，探索「南國的玩美日常」吧！2026南國漫讀節將閱讀從書頁延伸至屏東的街巷與山海之間，特別推出一系列結合在地文化、工藝傳承與自然生態的「走讀」與「工作坊」活動。透過實地走訪與手作體驗，帶領民眾跨越文字的邊界，用五感親自採集屏東多樣化的生活美學，提前為2027台灣設計展在屏東蓄積豐富的在地美學能量。

想到萬巒，只想到豬腳嗎？9月13日由路上觀察家林承毅於萬巒帶路走讀「萬巒不只是豬腳，BUT，那是....跟了路上觀察家上路」，帶領大家穿梭在街區中進行「生活觀察」為主要內容，企圖提出「萬巒不是豬腳，那是什麼？」讓大家共同發想。

9月13日走讀活動在萬巒。圖／屏東縣政府提供
9月13日走讀活動在萬巒。圖／屏東縣政府提供

9月19日走讀由東港東隆采風文史工作者陳進成老師帶路的「東港時光・美學巡禮」，穿梭於東隆宮黃金牌樓、王船文化館、延平老街與鎮海宮之間，解構百年工藝與社群凝聚力；同日下午的工作坊，由文創團體大小港邊，熱帶漁林帶領體驗「魚線利用手作體驗工作坊」，結合「在地漁業場域導覽」與「魚線利用手作體驗」，引導認識東港漁業文化與產業運作，並深化對海洋資源與永續利用的理解。

9月19日走讀活動在東港。圖／屏東縣政府提供
9月19日走讀活動在東港。圖／屏東縣政府提供

9月19日工作坊活動在東港。圖／屏東縣政府提供
9月19日工作坊活動在東港。圖／屏東縣政府提供

10月17日來到枋寮，由三魚直賣所創辦人陳右穎帶路走讀「枋寮時光・漁村體驗走讀」，親自走入享譽全球的龍膽石斑養殖場域，還能親手製作一夜干，漫步在漁港與漁村之間；當日下午工作坊由在地藝術家黃瀅權帶領，以「枋寮慢活印記：藝鐵園區巡禮及手作體驗」為主題，在枋寮火車站旁的彩虹藝鐵園區，將枋寮標誌性的白鍋牛與鐵道元素，透過特色明信片或藝術印章拓印創作，轉化為實用的生活美學小品。

10月17日走讀活動在枋寮。圖／屏東縣政府提供
10月17日走讀活動在枋寮。圖／屏東縣政府提供

10月17日工作坊在枋寮。圖／屏東縣政府提供
10月17日工作坊在枋寮。圖／屏東縣政府提供

10月18日在內埔，由六堆願景工作坊及屏南社大講師葉正洋、檳榔子染職人王一帆接力帶領走讀「檳榔子染的大地設計學」，從全台唯一的昌黎祠出發，感受深厚的文教氣息。隨後進入陽濟院老街、老建築東望樓等，行程核心將安排前往檳榔子染工藝室，親手體驗如何將檳榔果實轉化為沉穩優雅的層次色彩。

2026南國漫讀節走讀與工作坊精采登場。圖／屏東縣政府提供
2026南國漫讀節走讀與工作坊精采登場。圖／屏東縣政府提供

2026南國漫讀節系列走讀與工作坊即日起於 ACCUPASS 平台開放線上報名，名額有限且極具人氣，歡迎對在地文化、手作工藝與深度旅遊有興趣的民眾把握機會報名，一同跨出室內，在走讀的步伐與工作坊的溫度中，共同翻玩出屏東最動人的玩美日常。報名請上 https://www.accupass.com/event/2605300730541565437740

南國漫讀節 屏東

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