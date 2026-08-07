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城鎮韌性防空演習今登場 張惇涵讚屏東發揮整體救災量能

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
「2026城鎮韌性防空演習」上午登場，屏東縣動員超過800人。記者潘奕言／攝影
「2026城鎮韌性防空演習」上午登場，屏東縣動員超過800人。記者潘奕言／攝影

「2026城鎮韌性防空演習」上午登場，屏東縣動員超過800人，上午10時防空警報響起，全縣啟動人車管制及疏散避難機制，行政院秘書長張惇涵坐鎮，並與縣長周春米前往屏東各地重點場域視導，他也大讚縣府整體救災量能發揮得很好

上午10時屏東縣各地防空警報同步響起，空軍司令部運用「空中威脅告警系統」發送手機國家級警報，原本人車往來繁忙的市區瞬間轉換為防空應變狀態，道路上的行人就近尋找防空避難處所，車輛也依規定接受管制。

周春米前往警察局、太平洋百貨、財稅局、台鐵屏東站等地視察，她說，面對國際局勢變化及複合式災害風險日益升高，除了強化國防整備，更要建立全民共同參與的防衛體系。今年城鎮韌性演習全面整合漢光42號演習轉為軍民同步操演，象徵全民防衛提升為中央、地方、國軍與民間共同合作的防衛架構。

這次演練特別模擬敵軍空襲造成「通訊網路受阻」情境，驗證在通訊受損情況下行政韌性與應變能力，同時針對身心障礙者提供引導與協助，並印製英、日、韓、菲、越、印、泰等多國語言防空文宣，協助外籍移工及國際旅客精準掌握防空資訊。

張惇涵也前往屏東市公所等地視察，他說，賴清德總統上任後開始推動無劇本演練，透過實人、實地、實物、實景、實做測試準備，當災害來臨時更有備無患、游刃有餘。

他說，昨天行政院院會也通過「災害防救法」修法，把堰塞湖、海嘯納入災害範圍，增訂中央跟地方的協作機制，包括各級政府機關都要設置災防長，希望中央與地方、政府與民間一起共同努力，打造更安全、更有韌性的環境。

「2026城鎮韌性防空演習」上午登場，屏東縣動員超過800人。記者潘奕言／攝影
「2026城鎮韌性防空演習」上午登場，屏東縣動員超過800人。記者潘奕言／攝影

「2026城鎮韌性防空演習」上午登場，屏東縣動員超過800人。記者潘奕言／攝影
「2026城鎮韌性防空演習」上午登場，屏東縣動員超過800人。記者潘奕言／攝影

「2026城鎮韌性防空演習」上午登場，上午警報響起路上人車淨空。記者潘奕言／攝影
「2026城鎮韌性防空演習」上午登場，上午警報響起路上人車淨空。記者潘奕言／攝影

城鎮韌性演習 屏東

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