聽新聞
0:00 / 0:00

高市府淨零技術交流會 助企業加速轉型搶國際商機

中央社／ 高雄7日電

高雄市經發局6日舉辦「2026淨零轉型技術交流會」，邀集淨零技術服務業者，交流碳管理、AI能源管理、智慧電力調度等解決方案，協助企業建立完整減碳路徑，提升國際競爭力。

經發局今天發布新聞稿表示，交流會邀集勤業眾信、東元電機、台達能源等10家淨零技術服務業者，協助企業提升減碳能力、加速低碳轉型。

經發局表示，隨著國內碳費制度上路、歐盟碳邊境調整機制（CBAM）實施，以及國際品牌對供應鏈減碳要求日益提高，能源效率與產品碳含量已成為企業競爭力的重要指標。市府透過「高雄市淨零商轉服務平台」，提供企業診斷、專業培訓、技術交流、供需媒合及資源轉介，今年並推動企業低碳轉型示範計畫，降低業者導入節能設備與減碳技術的門檻。

經發局副局長陳怡良表示，本活動安排實務案例分享與一對一專業諮詢，促成超過30組企業與技術服務業者深入交流，協助業者釐清碳管理、智慧能源、節能改善及綠電導入需求，將減碳構想轉化為具體行動方案。

與會的鼎新數智指出，企業除進行碳盤查，更須整合碳數據與財務資訊，透過AI技術即時掌握排碳熱點，提升數位碳管理能力。台灣開利表示，空調系統往往是企業主要耗能來源，可透過高效率設備及智慧控制技術提升節能效益。

詠鋐智能則介紹AI技術應用於冰水主機、空壓機等高耗能設備的最佳化管理，提升能源使用效率；台達能源則分享綠電交易、能源管理與節能診斷整合方案，協助企業建立完整減碳路徑。

經發局指出，淨零轉型已是產業升級關鍵，市府將持續透過淨零商轉服務平台串聯政策、技術、人才與資金資源，協助企業從需求盤點、技術媒合到示範驗證及設備導入，打造循序漸進的低碳轉型模式，攜手產業邁向永續發展。

高市 淨零 碳費

延伸閱讀

東元搶進綠電交易市場 簽署半導體廠CPPA轉供逾3億度綠電

超高齡商機升溫 經濟部攜15家新創搶進智慧照護市場

靜宜大學創「永續生態學院」 科技與人文並進培育新模式

工研院第六屆科技產業 CTO 研發高階主管班開放報名

相關新聞

賴瑞隆推雙語預算翻倍 柯志恩質疑只會亂撒錢與喊口號

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天提出雙語政策，承諾預算翻倍；國民黨對手柯志恩主張，揚棄全英語授課迷思，採用浸潤式英語生活化，回歸高品質英語教學與日常生活自然應用。柯辦批評，雙語教育的關鍵在於「優質師資」與「真實語言環境」，而非盲目擴編預算。

全台唯一！《泰晤士報》推薦高雄「全球11月最佳旅遊城市」 理由曝光

全球具影響力《泰晤士報》（The Times）近期公布20大「11月最值得造訪20個目的地」。包括美國紐約、日本京都、泰國清邁、義大利佛羅倫斯等旅遊城市皆入榜。名單中台灣唯一上榜城市就是高雄市。

又是松鼠惹的禍 高雄大寮松鼠觸電斷線釀828戶停電

高雄市大寮區昨天晚間驚傳停電事故，正值酷暑用餐時間，大寮區三隆路、東隆街一帶突然傳出巨大爆炸聲響，隨後住宅連續跳電陷入一片漆黑，共計影響828戶用戶，台電搶修人員到場確認為松鼠觸電釀禍，晚間8時許已搶修完成恢復供電。

出生率雪崩…高雄提升婚育宅占比達4成 首案大寮社宅申請開跑

高雄新生兒出生率雪崩式下滑，年底二七○萬總人口數恐失守，民代要求市府比照南韓，提高婚育宅比率，甚至免費住房。高市府表示，高雄自建社宅的婚育宅比率已提高至四成，是中央的兩倍，居住期最長十二年，首案於大寮社宅規畫一五四戶，昨開放申請，登記踴躍。

少子化對策 學者主張設專責機制、瞄準「隨緣族」投放資源

少子化問題日益嚴峻，高雄市議會日前舉辦少子化及人口政策議題公聽會，有學者認為中央到地方尚無主管機關負責少子女化業務，需建立專責機制，整合跨局處資源。也建議托嬰、托育及幼教小學等教育費用實支實付，並讓生育政策精準投放在可能生育的人身上。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。