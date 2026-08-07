高市府淨零技術交流會 助企業加速轉型搶國際商機

高雄市經發局6日舉辦「2026淨零轉型技術交流會」，邀集淨零技術服務業者，交流碳管理、AI能源管理、智慧電力調度等解決方案，協助企業建立完整減碳路徑，提升國際競爭力。

經發局今天發布新聞稿表示，交流會邀集勤業眾信、東元電機、台達能源等10家淨零技術服務業者，協助企業提升減碳能力、加速低碳轉型。

經發局表示，隨著國內碳費制度上路、歐盟碳邊境調整機制（CBAM）實施，以及國際品牌對供應鏈減碳要求日益提高，能源效率與產品碳含量已成為企業競爭力的重要指標。市府透過「高雄市淨零商轉服務平台」，提供企業診斷、專業培訓、技術交流、供需媒合及資源轉介，今年並推動企業低碳轉型示範計畫，降低業者導入節能設備與減碳技術的門檻。

經發局副局長陳怡良表示，本活動安排實務案例分享與一對一專業諮詢，促成超過30組企業與技術服務業者深入交流，協助業者釐清碳管理、智慧能源、節能改善及綠電導入需求，將減碳構想轉化為具體行動方案。

與會的鼎新數智指出，企業除進行碳盤查，更須整合碳數據與財務資訊，透過AI技術即時掌握排碳熱點，提升數位碳管理能力。台灣開利表示，空調系統往往是企業主要耗能來源，可透過高效率設備及智慧控制技術提升節能效益。

詠鋐智能則介紹AI技術應用於冰水主機、空壓機等高耗能設備的最佳化管理，提升能源使用效率；台達能源則分享綠電交易、能源管理與節能診斷整合方案，協助企業建立完整減碳路徑。

經發局指出，淨零轉型已是產業升級關鍵，市府將持續透過淨零商轉服務平台串聯政策、技術、人才與資金資源，協助企業從需求盤點、技術媒合到示範驗證及設備導入，打造循序漸進的低碳轉型模式，攜手產業邁向永續發展。