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賴瑞隆推雙語預算翻倍 柯志恩質疑只會亂撒錢與喊口號

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨高雄市長柯志恩主張要採取浸潤式英語生活化，縮短雙語落差。圖／柯志恩競辦提供
國民黨高雄市長柯志恩主張要採取浸潤式英語生活化，縮短雙語落差。圖／柯志恩競辦提供

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天提出雙語政策，承諾預算翻倍；國民黨對手柯志恩主張，揚棄全英語授課迷思，採用浸潤式英語生活化，回歸高品質英語教學與日常生活自然應用。柯辦批評，雙語教育的關鍵在於「優質師資」與「真實語言環境」，而非盲目擴編預算。

柯志恩競辦指出，總統賴清德過去推動的「2030雙語政策」引發巨大反彈，全教總與無數基層教師紛紛指責雙語政策導致學生「學科與語言雙貧乏」、甚至造成嚴重的教育M型化。賴立委從未督促中央檢討修正錯誤政策，反而宣布要在高雄「預算翻倍硬推」，難道要把高雄的孩子當成政策試驗的白老鼠？

「預算翻倍，錢花在哪？」柯辦質疑，雙語教育的關鍵在於優質師資與真實語言環境，而非盲目擴編預算。若基層教師被迫用英文教數學、教美術，搞得學生聽不懂、老師不會教，翻倍的10億預算只會淪為無意義的行政核銷與KPI指標。

此外，「校校連世界」、「每學期10週線上課程」等口號不斷，無異於給平時教學已飽和的基層教師再戴上一座行政枷鎖；偏鄉學校連穩定的英語專任師資都極度匱乏，強推雙語政策只會讓資源充足的家庭與偏鄉弱勢孩子的學力差距越拉越大。

柯志恩主張，應揚棄全英語授課迷思，回歸語言溝通本質，鼓勵透過社團活動與日常互動自然融入英語。此外，同時善用數位資源，提供偏鄉與弱勢孩子「數位雙語學伴」，引進線上外師資源，確保教育資源不因地域與家庭背景產生落差，「高雄的孩子需要的是扎實的真學力，而不是華而不實的KPI包裝」。

預算 柯志恩 口號

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