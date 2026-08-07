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澎湖望安長者病發 海巡漏夜馳往救援送醫

中央社／ 澎湖縣7日電

澎湖望安將軍離島董姓長者因消化道出血導致休克，昨晚由澎湖海巡艇馳援護送至馬公，由澎湖消防局護送三總澎湖分院就醫。

海巡署金馬澎分署第十三巡防區昨天近7時許接獲望安鄉將軍衛生所通報，1名75歲的董姓民眾因休克、消化道出血，急需後送就醫，立即通報澎湖海巡隊派遣線上巡防艇前往協助後送，並同步通報金馬澎分署第七岸巡隊馬公安檢所及消防局配合協處。

昨晚7時28分巡防艇抵達將軍南漁港，順利將病患接駁上艇後，隨即迅速航返馬公港，在晚間8時15分抵達馬公後，交由消防局救護車送往三總澎湖分院就醫。

海巡署金馬澎分署表示，離島醫療資源不足，對於離島居民生命安全醫療權益，均秉持「時間即生命，速度即希望」，呼籲民眾如有需要協助情事，皆可撥打海巡署服務專線「118」或透過當地衛生所評估後通報，海巡署將於第一時間獲報後立即派員前往應處。

澎湖 海巡 長者

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