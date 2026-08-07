亞洲樂觀型帆船邀請賽 澎湖觀音亭海域帆影點點

2026亞洲樂觀型帆船邀請賽，今天在澎湖觀音亭海域展開，來自世界7個國家近200位選手在風況最美好的天氣下，體驗與感受澎湖海島之美。

2026亞洲樂觀型帆船邀請賽，今天由身兼中華民國帆船協會理事長的澎湖縣議會議長陳毓仁、澎湖縣政府教育處長林妍伶與亞洲帆船協會副會長Pilsung Lee等人共同鳴笛後展開賽事。

陳毓仁表示，亞洲樂觀型帆船邀請賽今天很難得在世界最好場域之一的觀音亭海域展開，更難得的是今天海域有這麼好的風況，適合每位帆船選手大展身手，好好的享受體驗一番。

林妍伶表示，澎湖海域海洋資源豐富，更是帆船最佳場域之一，帆船的競技不僅是競技，更是一場生命教育，所有參賽選手，在參賽時，碰上逆風時，可以憑著自己的智慧來應對向前，是賽事最大的成就。

2026亞洲樂觀型帆船邀請賽，今天起澎湖觀音亭海域展開競技，有來自世界7個國家近200位選手角逐，帆影點點，這是澎湖近年規模最大的國際青少年帆船賽。