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勞動部高分署推企業預聘 助青年AI人才畢業即就業

中央社／ 高雄7日電

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署推動「補助大專校院就業學程企業預聘青年計畫」，讓青年在學期間進入職場培訓，提前累積實務經驗，打造「畢業即就業」的人才培育模式。

高屏澎東分署今天發布新聞稿表示，「補助大專校院就業學程企業預聘青年計畫」結合學校與企業資源，除了青年提早進到企業培訓外，更協助企業提早延攬優秀人才，也縮短學用落差，創造青年、學校及企業三方共贏。

高分署表示，「補助大專校院就業學程企業預聘青年計畫」提供每一學程最高新台幣90萬元訓練補助，企業每培訓一名青年最高可獲7.2萬元補助，並提供符合資格青年留任獎勵金，鼓勵企業培育人才、青年安心就業。

高分署表示，隨著人工智慧（AI）快速發展，企業對跨域AI人才需求也持續增加。計畫課程涵蓋資通訊軟硬體技術、智慧製造概論及AI智能設備實務應用等，協助學生建立扎實專業基礎。

科技業工程師陳彥志表示，過去就讀正修科技大學資訊工程系時，因想提升AI相關技能參與此計畫，接受完整課程與企業實習，並成功在畢業前就獲得進入職場的門票。透過企業預聘計畫，不僅提早了解產業需求與企業文化，對於職場適應相當有幫助。

高分署指出，未來將持續結合大專校院教學與企業實務資源，協助青年掌握AI與數位科技發展趨勢，提升職場競爭力，為產業培育更多符合需求的即戰力人才。相關計畫資訊可查詢青年職訓資源網，或洽高分署。

勞動部 青年 勞動力 職場

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