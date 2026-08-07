少子化對策 學者主張設專責機制、瞄準「隨緣族」投放資源

少子化問題日益嚴峻，高雄市議會日前舉辦少子化及人口政策議題公聽會，有學者認為中央到地方尚無主管機關負責少子女化業務，需建立專責機制，整合跨局處資源。也建議托嬰、托育及幼教小學等教育費用實支實付，並讓生育政策精準投放在可能生育的人身上。

屏東科大講師林信雄說，日本、南韓及新加坡等國，至少是三級機關或部、署主責少子化業務，台灣卻只用會報方式處理。另外據調查，近卅萬人算是「隨緣族」，只要政策補足就不排斥生育，資源要精準投放在這些人身上。

高雄大學教授廖義銘說，以往每年約四、五十萬新生兒，現在一年十萬人，人數真的很少。高雄出生率很低，可思考仿效德國，托嬰、托育、幼教、小學等教育經費實支實付，「全部免費，對財政不會有太大影響」。

「若是冷氣壞了，讓ＡＩ修理就會好嗎？」中山大學特聘教授張其祿從不同方向思考，他認為，少子化已成趨勢，不是每個孩子都會進入高科技業工作，未來高勞力等辛苦工作的人力會更稀缺，應該改善社會印象與價值，讓每個工作都受尊敬；他建議跳脫窠臼重新檢視人力問題，而非不斷提方案。

市府相關局處回應，人口減少是必然趨勢，大部分人口移動會伴隨產業經濟發生，所以產業政策是吸引人口進駐最重要一環，橋頭、楠梓等地就業人口已突破兩萬人，半導體布局可以繼續帶動就業機會。此外，有關專責機關或育兒免費議題，需進一步盤點現有設施及預算再討論。