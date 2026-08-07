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出生率雪崩…高雄提升婚育宅占比達4成 首案大寮社宅申請開跑

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
高雄大寮社宅昨日開始受理申請，其中四成是婚育宅，今年底可以點交入住。圖／高市都發局提供
高雄大寮社宅昨日開始受理申請，其中四成是婚育宅，今年底可以點交入住。圖／高市都發局提供

高雄新生兒出生率雪崩式下滑，年底二七○萬總人口數恐失守，民代要求市府比照南韓，提高婚育宅比率，甚至免費住房。高市府表示，高雄自建社宅的婚育宅比率已提高至四成，是中央的兩倍，居住期最長十二年，首案於大寮社宅規畫一五四戶，昨開放申請，登記踴躍。

高雄出生率位居六都第三，二○二三年新生兒一萬五八○五人，二○二四年一萬五四九一人，二○二五年一萬二四五三人，近年新生兒整體減幅達百分之十九點六，深受少子化與高齡化雙重影響。

議員黃柏霖指出，一個幸福進步的城市需要優質人口，高雄近年減少四萬多名新生兒，如何止跌回升，需多管齊下的政策支持，才能讓年輕父母願意生小孩，否則年底總人口數恐怕低於二七○萬人。

「婚育宅比率還要增加。」議員劉德林表示，為鼓勵年輕人生育，市府可以借鏡南韓首爾及釜山，以居住政策降低年輕家庭負擔，甚至生育三胎以上提供免費住房，讓年輕人養得起小孩。

屏東大學教育行政研究所副教授李銘義認同擴大婚育宅戶數，他表示，中央明定百分之廿婚育宅，各縣市政府應該關注有無達到法定戶數，分布在什麼區域、長什麼樣子、何時可以蓋好，要追蹤分配額與執行進度。

都發局說，社宅原本沒有提供婚育宅，今年三月住宅法修法後，中央明定要有百分之廿婚育宅，但高雄自建社宅加碼至百分之四十，目前國家住都中心興建一萬九八九七戶、市府自建三一五八戶，共兩萬三零五五戶，未來會有近三千戶婚育宅，高雄率先從大寮社宅上路。

大寮社宅共三八四戶，地點鄰近捷運站，包含套房二三○戶、一房型卅六戶、二房型六十六戶及三房型卅六戶，另規畫十六戶銀髮家園，昨起開放申請，一早就吸引不少市民排隊諮詢。高雄住都中心表示，原先以為非市中心住處會影響居住意願，豈料首日登記踴躍，諮詢人數破百，婚育宅申請數量需待後續統計。

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