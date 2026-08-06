2026城鎮韌性演習 高雄動員439名替代役男投入演訓

高雄「2026年城鎮韌性（全民防衛動員）演習」今、明兩天登場，高雄市政府整合439名現役及備役替代役男投入演習，導入「現役先行、備役後至」動員機制，於全市26處演練站點同步實施防災協作中心、救濟站、急救站、配售站及疏散撤離等實作演練，驗證人力動員與跨機關協調運作機制，提升地方政府災害應變能力。

高雄市兵役處表示，替代役備役役男城鎮韌性（全民防衛動員）演習於8月5日至7日召訓280名替代役備役役男參訓，支援前鎮、左營等12個行政區防災協作中心及各演習任務站點演練。開訓典禮由兵役處長謝健成主持，內政部替代役暨社會韌性訓練執行中心科長吳茝蘋科長到場指導。

此次演習以「聞令而動、從零開始、持續訓練」為核心精神，透過防災協作中心、救濟站、急救站、配售站、災害搶救及疏散撤離等情境，反覆驗證人員編組、任務分工及應變程序，並透過壓力測試檢驗各項應變機制，因應災害發生時提高人力調度效率與臨災應變能力。

謝建成也代表市長陳其邁感謝280名參與召訓的替代役備役役男，放下工作、家庭及個人事務，依令報到，支持市府推動的城鎮韌性演習。他表示，這次演訓不僅驗證替代役備役動員制度的可行性，更與市府共同檢視臨災應變及跨機關協調的機制，累積全民防衛動員能量。