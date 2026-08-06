號稱全台最大…高雄親子樂園父親節開園 警公布交管防塞車避雷

昔日肩負南台灣鐵路客貨車廂維修重任的台鐵高雄機廠，歷經10年規畫，變身為全台面積最大的親子樂園，將於後天父親節開園，園區逾30種遊樂設施，因適逢暑假，預料將吸引爆滿人潮；鳳山警分局今公布交管措施，籲多搭大眾運輸系統，避免塞車或找不到車位敗興。

高雄親子遊樂園區占地約1.5公頃，規畫逾30項遊樂設施，除滑梯、鞦韆等經典設施外，更引進全台首創的「泡泡雲朵彈跳床」、「Pump Track破浪騎乘場」、高空纜繩挑戰區及感官互動遊戲等，打破過去只有小小孩能玩的限制，開放「全齡共享」。

親子遊樂園區將於後天父親節開幕，並於8月連續4個周末假日8日至9日、15日至16日、22日至23日、29日至30日舉辦唱跳表演、市集及高捷黃線列車模型揭幕等豐富內容，由於適逢暑假，預期將吸引爆滿人潮。

轄區鳳山警分局今公布周邊交通及交管措施，其中搭輕軌民眾可至凱旋武昌站及凱旋二聖站下車，出站後步行約1分鐘即可抵達。活動期間假日另有免費接駁車往返捷運文化中心站3號出口與輕軌凱旋武昌站，營運時間為上午9時至晚間7時，每20分鐘1班，末班車於晚間7時自輕軌凱旋武昌站發車。

騎機車的民眾可由原台鐵高雄機廠大門進入園區，武慶二路及二聖路均設有小型車停車場，開車民眾進園區可「右轉入園」，警方將視交通狀況彈性管制左轉進入。

另由輜汽路方向往西行駛的汽車駕駛，可於輜汽路與武慶二路口左轉，前往武慶二路第二停車場停放；由前鎮區永豐路及鳳山區新富路方向前往的車輛，則建議前往二聖路停車場順向入園。如園區停車位已滿，警方將依現場車流狀況實施彈性交通管制。

鳳山警分局呼籲，園區停車空間有限，建議民眾多搭乘輕軌、捷運、免費接駁車及公車等大眾運輸工具，避免塞車及尋找車位的不便。

號稱全台最大高雄親子樂園父親節開園，避免塞車和停車之苦，警方今公布交管措施。圖／鳳山警分局提供

號稱全台最大高雄親子樂園父親節開園，避免塞車和停車之苦，警方今公布交管措施。圖／鳳山警分局提供

號稱全台最大高雄親子樂園父親節開園，避免塞車和停車之苦，警方今公布交管措施。圖／鳳山警分局提供