高雄與日本陸奧市推景點互惠　可獲給紀念品或優惠

高雄市政府今天表示，即日起與日本青森縣陸奧市共同啟動「景點互惠計畫」，未來高雄市民前往陸奧市指定景點，可獲限定紀念品；陸奧市民訪高雄，則有5大景點優惠。

高雄市副市長李懷仁率團訪問日本青森縣陸奧市，5日拜會陸奧市長山本知也，並共同宣布即日起啟動高雄與陸奧「景點互惠計畫」。另為推廣高雄觀光，陸奧市百年傳統「田名部夜市」，今年也設置高雄主題展區，展現兩市深厚情誼。

李懷仁表示，高雄與青森縣陸奧市交流日益密切，雙方從教育合作出發，逐步拓展至文化、觀光及城市治理等領域。此次啟動景點互惠計畫，期盼吸引更多市民走訪彼此城市。

山本知也表示，每年都是懷抱歡迎家人的感情歡迎高雄市政府訪團，未來陸奧市政府及陸奧市民也會以相同的心情，歡迎未來到訪的每一位高雄市民，期待雙方的合作能夠長久延續下去。

高雄市行政暨國際處今天新聞稿說明，根據互惠計畫內容，高雄市民到青森縣陸奧市旅遊，至2處指定景點出示身分證明文件，即可獲得陸奧市吉祥物「Muchuran Family」限定原創紀念品。陸奧市民持相關證明文件至高雄旅遊，則有5大景點優惠，透過優惠措施促進雙方觀光交流。

此外，高雄市教育局與陸奧市教育委員會也簽署教育合作備忘錄，高雄高工也與陸奧工業高等學校締結姊妹校。高雄市教育局長吳立森指出，未來將持續推動課程合作、師生互訪、文化交流及技職教育合作，促進雙城青年交流。