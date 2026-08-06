高雄「九如橋」爭議又一樁！住戶私設移動式斜坡 網批：人本交通毀於一旦

斥資5.6億元興建的高雄市九如橋上月31日剛通車，通車前造型極似日式「鳥居」的紅欄杆爭議，後改漆成白欄杆，到鐵絲網被懸掛疑似勞力士名表「綠水鬼」，通車一周後，今又傳出居民私設移動式鐵板斜坡，被網友狠酸「人本交通毀於一旦」；工務局指將先勸導，若不聽勸將拆除。

九如橋通車前風波不斷！工程初期，護欄採鮮紅色設計，因整體造型極似日式「鳥居」，不僅引發美學與實用性兩派爭議，完工後的欄杆造型設計也和官方公布的「未來圖」有極大差異，工務局新建工程處為弭平爭議，搶在通車前夕趕工將原本的紅護欄漆為白色又加裝上鐵絲護欄，才順利通車。

通車兩天後，有民眾在加裝的防護網掛上門鎖及機車大鎖外，又加入外形神似勞力士名表「綠水鬼」及「黑水鬼」，高市府工務局當時表示，尚不妨礙公共安全、交通秩序，將整合地方意見後，再辦理後續事宜。

沒料，通車一周後，又傳出在九如橋附近的居民為停車方便，在住家前的道路架設移動式鐵板斜坡，讓網友忍不住批評剛通車就破壞人行道，私設斜坡一開，人行道就淪為車輛橫行與私人停車場，讓剛起步的人本交通毀於一旦。

原PO並呼籲官方和民代要出面阻止，否則搞到後面變水泥，就不好收拾，該篇貼文引發網友熱議。

有網友認為，「做斜坡一律連坐開罰，新路可以這樣亂搞嗎」、「當初就該把樹種一種」、「如果種樹，一定會在樹穴周圍擺滿盆栽雜物」、「如果住戶有停車需求，可在路側設計停車彎供停車需求，應該把行人道還給行人」。

工務局新建工程處主任秘書林龍傑指出，有關九如路商家或住戶為了車輛進出方便，會私設固定式或移動式斜坡道占用人行道或道路，已違規行為，已請里長並派員柔性勸導民眾移除，若居民未拆除，將請包商進場拆除後將物品移交給民眾。

依市區道路條例第16條規定，私設斜坡道可依法勒令拆除，並處以3萬元以上、15萬元以下罰鍰，且私設斜坡道往往突出路面，若造成用路人身體或財產上損傷，應負責賠償責任。

警方指出，道路交通管理處罰條例第82條第1項第1款在道路或人行道堆積、置放妨礙交通之物，如擺放移動式橡膠、木頭、鐵製斜坡，可處行為人 1200元以上2400元以下罰鍰，並責令即時即刻清除。

高雄九如橋加裝的鐵絲網通車後出現被人掛上疑似勞力士「綠水鬼」名表。聯合報系資料照