高雄與日本青森陸奧市簽MOU　高雄高工再締姊妹校

高雄市副市長李懷仁5日率團赴日本青森縣陸奧市，並見證高雄市教育局與陸奧市教育委員會簽署教育交流合作備忘錄（MOU）；高雄高工與陸奧工業高校也締結姊妹校。

高雄市教育局今天發布新聞稿表示，在李懷仁及陸奧市長山本知也見證下，教育局長吳立森與陸奧市教育長阿部謙一於陸奧市役所簽署教育交流合作備忘錄，未來雙方將持續推動師生互訪、線上交流及教育合作，交流由校際合作提升至官方層級。

吳立森表示，國際教育是培養學生全球視野的重要基礎，教育局近年持續以高雄姊妹市及友好城市為平台，拓展國際教育合作。高雄與陸奧市的交流始於教育領域，自陽明國中與陸奧市立川內中學締結姊妹校後，雙方已維持逾30年情誼，去年12月陸奧市9所中學更全數與陽明國中締結姊妹校。

訪團此行也前往與福誠高中簽署教育合作備忘錄的青森縣立田名部高校，雙方就線上筆友、班級線上交流及文化分享等合作模式交換意見，並參訪校園環境，了解當地教育特色。

訪團隨後至陸奧工業高校，見證高雄高工與陸奧工業高校締結姊妹校，成為兩市首度建立合作關係的技職學校。高雄高工校長高瑞賢透過視訊共同參與締約儀式，並邀請陸奧工業高校師生未來訪問高雄，促進技職教育專業交流與文化互動。

教育局表示，高雄與陸奧市目前已建立涵蓋幼兒園、國中及高中職等多層級教育合作網絡，此次簽署教育交流合作備忘錄，象徵雙方教育夥伴關係再向前邁進，未來將持續透過實體互訪、線上交流及雙語課程等方式，提供學生更多元的國際學習機會。