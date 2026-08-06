鵬管處推短影音大賽 邀全民到屏東邊玩邊拍攝拿獎金

為了推廣屏東觀光，大鵬灣國家風景區管理處舉辦「屏東觀光圈短影音人氣大賞」，以「旅遊即創作」為概念，即日起至10月31日，邀請全民到屏東旅遊並製作30至90秒的短影音，分享屏東旅遊魅力，最高可獲得5萬元獎金。

鵬管處表示，民眾只要於屏東觀光圈指定範圍內拍攝，串聯指定合作店家及周邊景點、活動或特色場域，製作30至90秒短影音即可參賽。內容包括美食探店、秘境探索、輕旅行，對象包括親子、情侶、好友，都歡迎創作者以個人風格呈現屏東的旅遊樣貌。

參賽作品須發布於個人Facebook或Instagram公開帳號，並完成指定標註與活動Hashtag。評分將依觀看數、按讚數、有效留言及分享數等綜合評比，選出人氣金賞1名獎金5萬元、銀賞1名獎金3萬元、銅賞1名獎金2萬元、優選獎5名獎金各1萬元；另有50名旅遊創作獎可獲得商品大禮包。

鵬管處希望透過短影音，「每人都是自媒體」邀請全民以多元角度探索屏東，以鏡頭傳遞旅遊感動，吸引更多旅客到屏東，深入在地店家與人文景點，提升屏東觀光品牌國際能見度。相關資訊可至「大鵬灣國家風景區管理處」官網、粉專或「屏東觀光圈」官網查詢。

屏東市勝利星村。圖／鵬管處提供

東港王船文化館。圖／鵬管處提供