捷運黃線列車長怎樣？8/8到高雄親子遊樂園見分曉

高雄捷運黃線正在施建，1:1的模型列車將在8月8日在高雄親子遊樂園區搶先亮相！

台鐵高雄機廠舊廠區轉型的「高雄親子遊樂園區」8日將開幕，1.5公頃的園區規畫彈跳、戲水區、Pump Track騎乘場、高空纜繩、溜滑梯及鞦韆等30項遊樂設施。但開幕當天最大的彩蛋是能一睹1:1的捷運黃線列車擬真風貌。

捷運局指出，實體列車是採無人化自動控制系統（GoA4）運行，模型車是依據未來黃線實際列車外觀打造，讓民眾在列車營運前即可近距離認識高雄捷運黃線。

捷運局說明，黃線列車配置寬敞車門、智慧車門燈及多項安全設備，兼顧運輸效率、乘車安全與旅客服務品質；未來捷運黃線將串聯亞洲新灣區、三多商圈、澄清湖、鳥松及科技產業聚落等重要生活與產業節點，強化與紅、橘線及輕軌路網轉乘功能。

黃線列車模型8月8日起配合高雄親子遊樂園區開放參觀，導覽人員屆時會穿著高捷周末版全新制服服務；9月起開放預約導覽，由專人介紹黃線列車特色及未來路網發展。

高雄捷運黃線1:1的模型列車，將在8月8日在高雄親子遊樂園區搶先亮相。圖／高雄市捷運局提供