大林蒲遷村公聽會火藥味濃！居民批配地補償不公 都發局允調高補償
大林蒲遷村案進入協議價購及配地階段，居民不滿安置規劃與補償方案，今天公聽會火藥味十足，怒批遷村推動以來僅辦5場說明會，從道路配置、換地方式到土地分配，幾乎都是片面決定，痛斥「這不是遷村，是滅村」要求公布街廓道路細部規畫、提高補償並保障地主權益；都發局回應，將調高地上物補償，並增列物價調整差額。
大林蒲遷村推動多年，近來卻接連爆發街廓配置、路沖地等爭議，居民抨擊市府缺乏充分溝通，多次反映未見改善，市議員陳麗娜今天下午在小港鳳林宮舉行公聽會，約有上百位居民到場，聚焦討論安置地規模、公共設施，社會住宅、以及地方文化、宗教信仰與聚落記憶保存等議題，以及現金補償「市價」認定標準、等值換屋機制公平合理性。
大林蒲居民、要健康婆婆媽媽團長洪秀菊表示，目前安置地僅公布主要道路配置，街廓內部路網未明朗，導致住戶無法規畫未來住宅設計；此外，市府雖口頭承諾「路沖土地可不選」，卻未正式公告，居民擔心缺乏制度保障，呼籲市府盡速以書面公布相關規畫與配套，讓居民能安心選地、重建家園。
居民吳振村痛批，市府推動遷村至今僅開過5場說明會，從安置規畫、換地方式到土地配置皆由政府片面決定，居民只能被動接受，直言「這不是遷村」，現場更有居民高喊「這是滅村」。
他認為，遷村應由政府與居民共同協商，而非上對下決策，批評遷村辦公室形同虛設，安置分區規畫令人憂心；另指部分建地遭劃為公共設施保留地，卻以基準日限制換地資格，要求解編公保地，保障地主權益。
世居大林蒲、70歲居民黃萬有表示，近年原物料、人力及營建成本攀升，現行補償標準已難以支應重建新屋所需費用，擔心遷村後還得自掏腰包，增加沉重經濟負擔，盼市府重新檢討補償金額，不因配合政策而蒙受損失。
大林蒲遷村自救會副理事長吳文裕批評，政府利用產業創新條例和土地法進行強制徵收，並質疑市長陳其邁提出的補償條件，宣稱「優於紅毛港」是虛假承諾，直言是「詐騙」。
議員陳麗娜指出，2019年補償每坪土地約14萬元，但當地目前土地實際成交行情漲到每坪25萬至26萬，這中間的巨大價差，形同讓補償金縮水，也讓遷村計畫面臨極大的公平性爭議。
都發局副局長王屯電解釋，目前的安置計畫書雖有訂定標準，但後來經過討論，評估價格已有調高，會根據調研後的最新報價來處理地上物補償，針對價格落差，會增加物價調整的差額補償。
她表示，解編需經都計程序，道路因災防需求難解編，大型基地則可檢討，由於變更需負擔回饋，地主僅能領回5至6成土地，現行「估價加4成」的補償方案對居民在價值與程序上更為有利。
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