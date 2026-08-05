大林蒲遷村公聽會火藥味濃！居民批配地補償不公 都發局允調高補償

大林蒲遷村案進入協議價購及配地階段，居民不滿安置規劃與補償方案，今天公聽會火藥味十足，怒批遷村推動以來僅辦5場說明會，從道路配置、換地方式到土地分配，幾乎都是片面決定，痛斥「這不是遷村，是滅村」要求公布街廓道路細部規畫、提高補償並保障地主權益；都發局回應，將調高地上物補償，並增列物價調整差額。

大林蒲遷村推動多年，近來卻接連爆發街廓配置、路沖地等爭議，居民抨擊市府缺乏充分溝通，多次反映未見改善，市議員陳麗娜今天下午在小港鳳林宮舉行公聽會，約有上百位居民到場，聚焦討論安置地規模、公共設施，社會住宅、以及地方文化、宗教信仰與聚落記憶保存等議題，以及現金補償「市價」認定標準、等值換屋機制公平合理性。

大林蒲居民、要健康婆婆媽媽團長洪秀菊表示，目前安置地僅公布主要道路配置，街廓內部路網未明朗，導致住戶無法規畫未來住宅設計；此外，市府雖口頭承諾「路沖土地可不選」，卻未正式公告，居民擔心缺乏制度保障，呼籲市府盡速以書面公布相關規畫與配套，讓居民能安心選地、重建家園。

居民吳振村痛批，市府推動遷村至今僅開過5場說明會，從安置規畫、換地方式到土地配置皆由政府片面決定，居民只能被動接受，直言「這不是遷村」，現場更有居民高喊「這是滅村」。

他認為，遷村應由政府與居民共同協商，而非上對下決策，批評遷村辦公室形同虛設，安置分區規畫令人憂心；另指部分建地遭劃為公共設施保留地，卻以基準日限制換地資格，要求解編公保地，保障地主權益。

世居大林蒲、70歲居民黃萬有表示，近年原物料、人力及營建成本攀升，現行補償標準已難以支應重建新屋所需費用，擔心遷村後還得自掏腰包，增加沉重經濟負擔，盼市府重新檢討補償金額，不因配合政策而蒙受損失。

大林蒲遷村自救會副理事長吳文裕批評，政府利用產業創新條例和土地法進行強制徵收，並質疑市長陳其邁提出的補償條件，宣稱「優於紅毛港」是虛假承諾，直言是「詐騙」。

議員陳麗娜指出，2019年補償每坪土地約14萬元，但當地目前土地實際成交行情漲到每坪25萬至26萬，這中間的巨大價差，形同讓補償金縮水，也讓遷村計畫面臨極大的公平性爭議。

都發局副局長王屯電解釋，目前的安置計畫書雖有訂定標準，但後來經過討論，評估價格已有調高，會根據調研後的最新報價來處理地上物補償，針對價格落差，會增加物價調整的差額補償。

她表示，解編需經都計程序，道路因災防需求難解編，大型基地則可檢討，由於變更需負擔回饋，地主僅能領回5至6成土地，現行「估價加4成」的補償方案對居民在價值與程序上更為有利。

大林蒲遷村安置方案檢討暨居民權益保障公聽會今天下午在小港鳳林宮舉行，居民不滿安置規劃與補償方案，現場火藥味十足。記者郭韋綺／攝影

市議員陳麗娜今天下午在小港鳳林宮舉行公聽會火藥味十足，約上百位居民到場。記者郭韋綺／攝影