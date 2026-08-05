高雄跨國合作援熊本 日媒關注稱讚迅速務實

熊本強震造成災情，高雄市攜手日本福岡北九州市，完成跨國城市合作援助，日前將132箱救援物資送抵災情最嚴重的熊本縣八代市。此舉也引發日媒關注，日本多家媒體報導，稱讚救災效率。

高雄市在熊本地震發生後，立即與熊本縣市及北九州市保持聯繫，確認災區需求後，由高雄出資採購物資，北九州市協助採購及運送，8月3日將132箱生活物資送抵八代市，由當地社福機構發放給受災民眾。

此次合作獲得日本多家媒體報導，包括共同社及九州地區的RKB每日放送、FBS福岡放送、KBC九州朝日放送、TNC電視西日本等，都以高雄與北九州攜手支援熊本為主題，介紹兩座城市如何透過合作機制，將物資快速送往災區。

從需求確認、物資整備到跨城市運送，僅花費數日時間，也讓日本媒體形容，高雄與北九州展現迅速且務實的救災效率，也讓高雄再次受到國際關注。

市府今天發布新聞稿表示，回顧震災發生後，高雄市政府第一時間向熊本縣市表達慰問，特搜隊完成整備待命，並開放社會救助金專戶。

而原訂參與「台日大港水果祭」的熊本縣市因投入救災取消來台行程，高雄市府也與日本台灣交流協會迅速調整活動內容，將熊本展區改為「應援熊本」專區，邀民眾寫下祝福、表達支持，吸引超過12萬人參與，也獲得日本媒體關注。

市府表示，高雄市長陳其邁與北九州市長武內和久透過視訊確認援助方式，兩市在短時間內完成物資採購、運輸及交接。此次合作，不僅展現高雄與日本城市多年累積的互信，也讓城市外交從平時交流延伸到災害應變與人道援助。