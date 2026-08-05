高雄機廠變親子遊樂園 退休職人帶路重溫百年鐵道

台鐵高雄機廠昔日有「火車醫院」之稱，而今將轉型為「高雄親子遊樂園區」。高市府並推出「鐵道機廠探秘現地展」及週末、週日導覽活動，退休鐵道職人帶民眾重溫百年鐵道史。

高雄市長陳其邁表示，高雄機廠自打狗支工場時期發展至今，已走過120餘年，見證高雄從港灣城市邁向工業重鎮的重要歷程，市府推動廠區活化，同時也重視歷史文化保存，希望透過現地展覽及導覽活動，讓民眾在體驗親子遊憩設施之餘，深入認識高雄鐵道文化。

高雄市文化局今天發布新聞稿表示，高雄機廠歷史可追溯至1901年，歷經打狗支工場、打狗工場、高雄鐵道工場及高雄機廠等不同時期，曾是全台三大鐵道工場之一。

文化局表示，機廠1975年遷至鳳山、前鎮及苓雅交界的新廠區後，以貨車工場五連棟為核心，每年可完成近2500輛貨車檢修，全盛時期有850名員工投入維修工作，因此有「火車醫院」之稱。隨著鐵路地下化及車輛基地整併，機廠於2022年完成搬遷，原址轉型活化。

配合園區開幕，文化局規劃「鐵道機廠探秘現地展」，介紹貨車工場、客車工場、油漆工場、機器場、裝配場及移車台等重要設施，透過歷史照片與文字，呈現鐵道維修作業及機廠發展歷程。

此外，8月8日至30日每逢週六、週日將舉辦鐵道機廠探秘巡禮，首日更邀請高雄機廠退休員工擔任導覽員，分享第一線工作經驗，帶領民眾免費走訪昔日未曾對外開放的維修場域，感受鐵道職人的勞動記憶與工業文化。