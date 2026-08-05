快訊

三颱共存！繼白海豚、鯨魚後昌鴻颱風生成 氣象署揭對台影響

兒遭控交友騙吃騙喝「約吃火鍋只帶10元」 邵昕13字回應

聽新聞
0:00 / 0:00

一地高達40棟屋共用使照…屏東啟動永久屋地籍分割 解15年產權難題

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
滿州九棚基地永久屋。圖／屏東縣政府原民處提供
滿州九棚基地永久屋。圖／屏東縣政府原民處提供

八八風災今年滿17年，屏東縣政府率全國之先編列縣款預算，解決莫拉克風災後永久屋基地入住15多年來「一地多屋、共用使照」歷史沉痾，將採「整街廓併案檢討、大宗發包」模式，今年下半年度起分3期3階段展開永久屋地籍分割與分照作業，打造一家戶一地號一使照權益。

縣府原民處表示，莫拉克颱風後興建永久屋，因應災民安置急迫性，未即時辦理地籍分割，形成一筆土地興建數十棟建物「一地多屋」現象，長治百合永久屋有40棟住宅共用一張使照，家戶若需增擴建、修繕等面臨重重障礙。

屏縣府自籌縣款250萬元，執行先期規畫。原民處表示，8處永久屋基地（共1406戶量體）釐清公私權責與圖籍偏差，調閱62張竣工使照圖結合地政事務所實測成果，建立以「原使照竣工圖主建物牆心線」為分割標準，精準切離1339戶住宅與67戶公有建物邊界。

原民處表示，清查並分割出可利用剩餘土地，包含新來義基地（約可建67戶）及長治百合基地（約可建132戶），未來可供族人申請自力建屋或作為備災安置空間。長治百合基地自力建屋部分，阿禮、吉露部落共有68戶跟建築師完成簽約新建。

原民處表示，整街廓併案檢討，精省6765萬元公帑，創新採「使照分戶變更」與「土地地籍分割」同步辦理策略。若民眾自行申辦，每戶費用約需10萬元；經由縣府大宗發包整街廓併案，單價降至每戶5萬元，節省公帑效益高達50%（約精省6765萬元），且67戶公有建物免額外負擔規費與簽證費。

原民處表示，今年度下半年啟動，三期三階段，總經費6765萬元。第一期2027年編列1900萬元，執行331戶住宅及公有建物，包含滿州九棚19戶、來義新來義312戶。九棚規模小適合做示範點；新來義幾何偏差小、地政複丈完整，併同辦理新來義21筆公有設施。

第二期2028年度編列預算2300萬元，執行428戶住宅及公有建物，包含長治百合270戶、泰武吾拉魯滋158戶。長治百合有族人自建簽約需求，併同檢討長治榮華段19筆與吾拉魯滋7筆公有建物。

第三期2029年度編列預算2565萬元，執行580戶住宅及公有建物，包含禮納里483戶、牡丹中間路45戶、牡丹高士44戶、高樹新豐8戶。處理山坡地都計變更、高坡地形與較大坐標偏差，併同處理禮納里16筆等公建產權。

原民處表示，3年後是八八風災20年，若順利完成達成三大里程碑，「家戶產權範圍明確」，一家戶一土地一使用執照。「公有設施合規活化」，67處部落活動中心、幼兒園等公有建物產權獨立；「無縫銜接中央政策」，若中央推動永久屋土地私有化讓售，屏東縣能無縫接軌。

<a href='/search/tagging/2/屏東縣政府' rel='屏東縣政府' data-rel='/2/141230' class='tag'><strong>屏東縣政府</strong></a>原民處副處長蔡文進說明從今年下半年度起分3期3階段展開永久屋地籍分割與分照作業，打造一家戶一地號一使照。記者劉星君／攝影
屏東縣政府原民處副處長蔡文進說明從今年下半年度起分3期3階段展開永久屋地籍分割與分照作業，打造一家戶一地號一使照。記者劉星君／攝影

屏東縣新來義永久屋部落。圖／屏東縣政府原民處提供
屏東縣新來義永久屋部落。圖／屏東縣政府原民處提供

長治百合部落自力建屋案，現場實地會勘。圖／屏東縣政府原民處提供
長治百合部落自力建屋案，現場實地會勘。圖／屏東縣政府原民處提供

屏東 八八風災 屏東縣政府

延伸閱讀

台南老屋逾43萬戶搶「老宅延壽」名額少 議員批中央政策讓地方白忙

影／南投擬砸22億拆25年大樓再新建惹議 許淑華親解原因

繼承共有屋 善用設籍可節稅

住戶拆、馬上接！違建退縮後火速接管 翻轉巷弄環境

相關新聞

一地高達40棟屋共用使照…屏東啟動永久屋地籍分割 解15年產權難題

八八風災今年滿17年，屏東縣政府率全國之先編列縣款預算，解決莫拉克風災後永久屋基地入住15多年來「一地多屋、共用使照」歷史沉痾，將採「整街廓併案檢討、大宗發包」模式，今年下半年度起分3期3階段展開永久屋地籍分割與分照作業，打造一家戶一地號一使照權益。

旗津黃金地延宕十年未開發 議員批「說好的海景飯店呢？」

高雄市政府原計畫以舊津舊行政中心、舊旗津醫院約1.79公頃土地開發成海景觀光旅館，唯歷時10年無進展。審計部高雄市審計處指此案投入548萬招商作業費，但4度招商流標，土地更因管理不周淪為臨時停車場。國民黨高雄市議員陳美雅嘆「說好的海景飯店呢」，她批這塊黃金地閒置多年，已錯失旗津觀光升級契機。

衛福部駁「霸凌案卡3個月」 屏東醫院院長案調查啟動後遇新制移交縣府

衛福部屏東醫院院長遭控職場霸凌，引發外界質疑案件受理後遲遲沒有進度。衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會表示，案件自4月接獲陳情後，即依規定轉為正式申訴程序，5月完成受理並成立調查小組，並非外界所稱「3個月毫無進度」。只是調查期間適逢職場霸凌新制上路，主管機關變更，因此依法移由屏東縣政府接手辦理。

鳳山溪頻見死魚漂浮引民怨 高市稽查96家餐飲業揪5店家偷排

鳳山溪近期接連出現死魚漂浮，社群平台流傳大東橋下河面魚屍載浮載沉畫面，遭質疑水汙染問題惡化，高市環保局4日追查汙染源，稽查鳳山溪沿岸96家餐飲業，揪出5家業者違規排放含油脂汙水，依法處1200元至10萬元罰鍰，並限期改善。

大林蒲遷村安置地19處路沖惹議 高市府：可改選、不影響權益

大林蒲遷村案推動多年，新材料循環產業園區報編已進入中央審議程序，明年啟動抽籤配地及補償費發放作業。不過，安置地街廓規畫近日因新設道路形成19處「路沖地」引發居民疑慮；高市府表示，路沖土地並非強制配置，若地主無意願，可協助選擇其他街廓，不影響「一坪換一坪」權益。

高雄最美運動中心出包…泳池混濁家長不敢讓孩子下水 運發局回應了

三民運動中心上周才風光啟用，號稱「高雄最美運動場館」，一名家長在社群平台Threads發文，帶孩子參加游泳課，池水汙濁、一片霧茫茫，直呼「不敢讓孩子下水」；貼文曝光後，釣出不少泳客共鳴，質疑循環過濾系統出問題。運發局回應，三民運動中心啟用後，因人數暴增，導致水質混濁，短期會採控管入池人數，另外加速補水，以維持水質。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。