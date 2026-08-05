一地高達40棟屋共用使照…屏東啟動永久屋地籍分割 解15年產權難題

八八風災今年滿17年，屏東縣政府率全國之先編列縣款預算，解決莫拉克風災後永久屋基地入住15多年來「一地多屋、共用使照」歷史沉痾，將採「整街廓併案檢討、大宗發包」模式，今年下半年度起分3期3階段展開永久屋地籍分割與分照作業，打造一家戶一地號一使照權益。

縣府原民處表示，莫拉克颱風後興建永久屋，因應災民安置急迫性，未即時辦理地籍分割，形成一筆土地興建數十棟建物「一地多屋」現象，長治百合永久屋有40棟住宅共用一張使照，家戶若需增擴建、修繕等面臨重重障礙。

屏縣府自籌縣款250萬元，執行先期規畫。原民處表示，8處永久屋基地（共1406戶量體）釐清公私權責與圖籍偏差，調閱62張竣工使照圖結合地政事務所實測成果，建立以「原使照竣工圖主建物牆心線」為分割標準，精準切離1339戶住宅與67戶公有建物邊界。

原民處表示，清查並分割出可利用剩餘土地，包含新來義基地（約可建67戶）及長治百合基地（約可建132戶），未來可供族人申請自力建屋或作為備災安置空間。長治百合基地自力建屋部分，阿禮、吉露部落共有68戶跟建築師完成簽約新建。

原民處表示，整街廓併案檢討，精省6765萬元公帑，創新採「使照分戶變更」與「土地地籍分割」同步辦理策略。若民眾自行申辦，每戶費用約需10萬元；經由縣府大宗發包整街廓併案，單價降至每戶5萬元，節省公帑效益高達50%（約精省6765萬元），且67戶公有建物免額外負擔規費與簽證費。

原民處表示，今年度下半年啟動，三期三階段，總經費6765萬元。第一期2027年編列1900萬元，執行331戶住宅及公有建物，包含滿州九棚19戶、來義新來義312戶。九棚規模小適合做示範點；新來義幾何偏差小、地政複丈完整，併同辦理新來義21筆公有設施。

第二期2028年度編列預算2300萬元，執行428戶住宅及公有建物，包含長治百合270戶、泰武吾拉魯滋158戶。長治百合有族人自建簽約需求，併同檢討長治榮華段19筆與吾拉魯滋7筆公有建物。

第三期2029年度編列預算2565萬元，執行580戶住宅及公有建物，包含禮納里483戶、牡丹中間路45戶、牡丹高士44戶、高樹新豐8戶。處理山坡地都計變更、高坡地形與較大坐標偏差，併同處理禮納里16筆等公建產權。

原民處表示，3年後是八八風災20年，若順利完成達成三大里程碑，「家戶產權範圍明確」，一家戶一土地一使用執照。「公有設施合規活化」，67處部落活動中心、幼兒園等公有建物產權獨立；「無縫銜接中央政策」，若中央推動永久屋土地私有化讓售，屏東縣能無縫接軌。

屏東縣政府原民處副處長蔡文進說明從今年下半年度起分3期3階段展開永久屋地籍分割與分照作業，打造一家戶一地號一使照。記者劉星君／攝影

屏東縣新來義永久屋部落。圖／屏東縣政府原民處提供