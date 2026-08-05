國1橋科匝道及道路動土 陳其邁：交通是重要動脈

「國道1號增設橋科匝道及集散道路工程」今天舉行動工典禮，預計2029年7月完工。高雄市長陳其邁表示，交通是連結產業發展與城市轉型的重要動脈，感謝中央大力支持。

為完善半導體S廊帶交通路網，國道1號增設橋科匝道及集散道路工程今天舉行動土祈福典禮，陳其邁、交通部長陳世凱及民進黨立委李昆澤、許智傑等人出席。

陳其邁表示，橋頭科學園區是高雄產業發展的重要基地，目前已有超過30家廠商進駐，除鴻海外，近期也將有國際級大廠進駐。配合橋科、白埔產業園區、高大特區及燕巢地區發展需求，市府與中央共同推動聯外交通建設。

陳其邁指出，此次動工的橋科匝道及集散道路工程經費約新台幣52億元，將有效提升園區聯外運輸效率，提供更完善的交通環境。

陳其邁說，橋科路網建設不僅為產業發展布局，更同步改善地方交通與生活環境。未來將串聯沙崙、橋科、楠梓台積電園區、仁武產業園區及北高雄產業園區等重要產業據點，進一步補強半導體S廊帶交通網絡。

陳其邁表示，橋頭科學園區從規劃到建設一路走來，獲得中央、地方民意代表及地方鄉親大力支持，感謝行政院、交通部及各界共同投入資源與努力。他也期盼中央持續支持台39線後續工程，讓半導體S廊帶交通路網更加完整。

交通部長陳世凱表示，配合大南方半導體S廊帶發展，交通部持續推動高雄重要交通建設，今年3月楠梓匝道已動工，此次橋科匝道及集散道路工程接續啟動，岡山第二交流道也預計於今年9月動工，國道7號則力拚年底前開工。

陳世凱說，交通部正加速推動國道1號拓寬及台39線等重大建設，持續與高雄市政府密切合作，透過完善交通路網支撐產業升級與城市發展。

高速公路局簡報表示，「國道1號增設橋科匝道及集散道路工程」，總經費52.01億元。未來完工後，園區將有匝道可直通國道1號，路程可從10分鐘縮至2分鐘；且預估每天可分擔安招路約1500輛重車車潮。