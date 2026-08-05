旗津黃金地延宕十年未開發 議員批「說好的海景飯店呢？」

高雄市政府原計畫以舊津舊行政中心、舊旗津醫院約1.79公頃土地開發成海景觀光旅館，唯歷時10年無進展。審計部高雄市審計處指此案投入548萬招商作業費，但4度招商流標，土地更因管理不周淪為臨時停車場。國民黨高雄市議員陳美雅嘆「說好的海景飯店呢」，她批這塊黃金地閒置多年，已錯失旗津觀光升級契機。

審計處指出，這塊開發基地65.58％屬國有土地，觀光局2016年至2019年間4度公告招商，期間調降權利金提高投資誘因，仍乏人問津。之後又受疫情衝擊、容許使用項目調整，加上與國有財產署協商曠日廢時等因素，開發期程一再延宕。

旗津這項重大開發案除招商停滯，審計處發現基地遭居民及遊客長期停放車輛，形同臨時停車場，顯示市府在土地維護及管理上仍有改善空間。

議員陳美雅表示，此案4次招商仍全數流標，反映當初市場定位、招商條件及跨機關協調均有檢討必要。尤其基地逾六成為國有土地，市府更應提高協調層級，與國產署建立明確時程，而非讓計畫持續延宕。

她建議，市府不應侷限大型旅館模式，而應調整開發方向，包括導入海洋休閒、特色餐飲、文創市集等複合式觀光機能，並評估分期開發、促參或地上權等多元方案，提高民間投資意願。正式招商成功前也應做好環境整理與短期活化利用，避免黃金地段持續閒置，讓旗津的「黃金十年」繼續空轉。