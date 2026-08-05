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衛福部駁「霸凌案卡3個月」 屏東醫院院長案調查啟動後遇新制移交縣府

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
部立屏東醫院院長遭前員工寫部長信箱控霸凌，被質疑沒有調查進度，醫福會澄清沒有不處理，也沒有延誤。聯合報系資料照
部立屏東醫院院長遭前員工寫部長信箱控霸凌，被質疑沒有調查進度，醫福會澄清沒有不處理，也沒有延誤。聯合報系資料照

衛福部屏東醫院院長遭控職場霸凌，引發外界質疑案件受理後遲遲沒有進度。衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會表示，案件自4月接獲陳情後，即依規定轉為正式申訴程序，5月完成受理並成立調查小組，並非外界所稱「3個月毫無進度」。只是調查期間適逢職場霸凌新制上路，主管機關變更，因此依法移由屏東縣政府接手辦理。

醫福會副執行長王裕煒表示，本案最初是離職員工於今年4月21日透過部長信箱提出申訴，內容涉及屏東醫院院長疑似職場霸凌。由於被申訴對象為機關首長，依當時「公務人員執行職務安全及衛生防護辦法」規定，須由上級主管機關受理，因此衛福部將部長信箱案件正式轉為申訴案辦理，並提報安全及衛生防護委員會審議。

王裕煒指出，衛福部於5月7日決議受理本案，並於5月19日成立調查小組，後續即安排訪談程序，調查作業並未停擺。至於外界質疑為何遲遲未展開調查，是因為調查小組成立後即通知申訴人接受訪談，但對方表示6月整個月均無法配合，因此雙方改約7月訪談。

不過，6月底行政院修正相關規定，7月1日起涉及機關首長的職場霸凌案件，主管機關由原本的上級機關改為地方政府，因此案件尚未完成調查前，即須依法移交屏東縣政府續辦。王裕煒說，衛福部當時也特別向主管機關確認新制銜接方式，獲得「辦理中的案件亦須移交地方政府」的回覆，因此依法將案件移送屏東縣政府。

這起案件同步以電話及正式公文通知申訴人，說明法規變動及移轉原因。對於外界質疑衛福部是否有「青黃不接」或延宕情形，王裕煒強調，衛福部始終依程序辦理，從受理、成立調查小組，到安排訪談及後續依法移案，均依規定進行，「沒有不處理，也沒有延誤。」

王裕煒說，新制並非所有醫院職場霸凌案件都改由地方政府處理，而是僅限於「機關首長」遭申訴的案件。至於一般員工或非首長人員涉及職場霸凌，仍由各機關首長依現行制度負責調查及處理。唯有首長本身遭申訴時，才由新制指定的地方政府主管機關負責，以避免球員兼裁判，提升調查公正性。

衛福部 霸凌 屏東

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