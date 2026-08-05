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鳳山溪頻見死魚漂浮引民怨 高市稽查96家餐飲業揪5店家偷排

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
鳳山溪死魚頻傳引民怨，高市稽查96家餐飲業，5店家違規排放最重罰10萬。圖／高雄市環保局提供
鳳山溪死魚頻傳引民怨，高市稽查96家餐飲業，5店家違規排放最重罰10萬。圖／高雄市環保局提供

鳳山溪近期接連出現死魚漂浮，社群平台流傳大東橋下河面魚屍載浮載沉畫面，遭質疑水汙染問題惡化，高市環保局4日追查汙染源，稽查鳳山溪沿岸96家餐飲業，揪出5家業者違規排放含油脂汙水，依法處1200元至10萬元罰鍰，並限期改善。

鳳山溪水質欠佳，不少居民質疑業者偷排汙水，環保局稽查大隊4日鎖定沿岸餐飲業展開專案稽查，查獲牛排、炸雞、炒飯專賣店及2家麵攤共5家違規。

其中4家業者未依規定設置截油槽，另1家雖設有截油槽，但因未定期清理維護，導致含油脂汙水流入排水溝，造成環境汙染，依廢棄物清理法27條規定裁處，除開罰1200元至10萬元外，也命業者限期完成改善。

餐飲業者油脂廢水若未經妥善處理，易造成排水設施阻塞，也會增加河川汙染風險，影響水域生態，民眾憂心水汙染問題擴大，盼從源頭遏止汙染情形。

環保局表示，將加強鳳山溪沿岸巡查及專案稽查，針對汙染行為依法究辦，並呼籲餐飲業者落實設置及維護截油設備，避免油汙流入河川，共同維護鳳山溪水質與生態環境。

鳳山溪死魚頻傳引民怨，高市稽查96家餐飲業，5店家違規排放最重罰10萬。圖／高雄市環保局提供
鳳山溪死魚頻傳引民怨，高市稽查96家餐飲業，5店家違規排放最重罰10萬。圖／高雄市環保局提供

鳳山溪死魚頻傳引民怨，高市稽查96家餐飲業，5店家違規排放最重罰10萬。圖／高雄市環保局提供
鳳山溪死魚頻傳引民怨，高市稽查96家餐飲業，5店家違規排放最重罰10萬。圖／高雄市環保局提供

鳳山溪死魚頻傳引民怨，高市稽查96家餐飲業，5店家違規排放最重罰10萬。圖／高雄市環保局提供
鳳山溪死魚頻傳引民怨，高市稽查96家餐飲業，5店家違規排放最重罰10萬。圖／高雄市環保局提供

鳳山溪死魚頻傳引民怨，高市稽查96家餐飲業，5店家違規排放最重罰10萬。圖／高雄市環保局提供
鳳山溪死魚頻傳引民怨，高市稽查96家餐飲業，5店家違規排放最重罰10萬。圖／高雄市環保局提供

鳳山溪死魚頻傳引民怨，高市稽查96家餐飲業，5店家違規排放最重罰10萬。圖／高雄市環保局提供
鳳山溪死魚頻傳引民怨，高市稽查96家餐飲業，5店家違規排放最重罰10萬。圖／高雄市環保局提供

鳳山 餐飲業 高市 汙水

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