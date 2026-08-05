鳳山溪頻見死魚漂浮引民怨 高市稽查96家餐飲業揪5店家偷排

大林蒲遷村案推動多年，新材料循環產業園區報編已進入中央審議程序，明年啟動抽籤配地及補償費發放作業。不過，安置地街廓規畫近日因新設道路形成19處「路沖地」引發居民疑慮；高市府表示，路沖土地並非強制配置，若地主無意願，可協助選擇其他街廓，不影響「一坪換一坪」權益。

2026-08-05 11:56