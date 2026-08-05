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大林蒲遷村安置地19處路沖惹議 高市府：可改選、不影響權益

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
大林蒲遷村安置地新設28條道路街廓道路成型。圖／高雄市都發局提供
大林蒲遷村安置地新設28條道路街廓道路成型。圖／高雄市都發局提供

大林蒲遷村案推動多年，新材料循環產業園區報編已進入中央審議程序，明年啟動抽籤配地及補償費發放作業。不過，安置地街廓規畫近日因新設道路形成19處「路沖地」引發居民疑慮；高市府表示，路沖土地並非強制配置，若地主無意願，可協助選擇其他街廓，不影響「一坪換一坪」權益。

高市府指出，大林蒲遷村各項作業均依既定期程推動，安置地公共工程已提前展開，新設28條道路於今年6月動工，預計116年8月完工，配合園區開發時程，屆時將進入實質遷村階段。

針對居民關心的19處路沖土地，都發局指出，安置地為兼顧多數小地主「一坪換一坪」後仍能依法申請建築，因此增加28條道路、重新劃設街廓，部分路口形成路沖位置。

依過去辦理區段徵收及土地配地經驗，不少有店面或經商需求的民眾，反而偏好配置在路口或顯眼地點，以提高商業能見度。

都發局強調，市府尊重地主意願，不想配置在路沖地者，可協助改選其他街廓，不會因此影響換地面積或相關權益。

都發局指出，大林蒲遷村計畫已獲行政院核定，經濟部與高雄市政府歷經100多場協商會議，市長陳其邁也主持5場居民說明會；市府自113年起辦理63場遷村方案選擇調查，逐戶向地主說明遷村方案及補償內容。

市府統計，目前住商區土地所有權人同意率94.8%、非住商區土地所有權人92.7%、地上改良物所有權人95.5%。為辦理土地協議價購，自115年4月起規畫108場說明會，截至7月底已完成58場，累計超過2500名所有權人簽署協議價購同意書。

在補償及安置措施方面，市府維持住商區土地「一坪換一坪」、非住商區土地「市價加四成」補償原則，並搭配加速搬遷獎勵金、重建獎勵金、弱勢加倍補貼、2000戶專案社會住宅及協力造屋等配套，降低居民搬遷負擔。

都發局說明，大林蒲遷村是改善當地長期環境問題重要政策，116年進入實質遷村後，除補償費外，經濟部也已編列相關預算，協助弱勢戶、攤商及農民等完成安置，將持續透過說明會及服務窗口，向居民說明抽籤配地、協議價購及各項補助措施，讓遷村作業順利推動。

大林蒲遷村安置地新設28條道路街廓道路成型。圖／高雄市都發局提供
大林蒲遷村安置地新設28條道路街廓道路成型。圖／高雄市都發局提供

大林蒲遷村 高市 土地

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