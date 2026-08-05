高雄最美運動中心出包…泳池混濁家長不敢讓孩子下水 運發局回應了

三民運動中心上周才風光啟用，號稱「高雄最美運動場館」，一名家長在社群平台Threads發文，帶孩子參加游泳課，池水汙濁、一片霧茫茫，直呼「不敢讓孩子下水」；貼文曝光後，釣出不少泳客共鳴，質疑循環過濾系統出問題。運發局回應，三民運動中心啟用後，因人數暴增，導致水質混濁，短期會採控管入池人數，另外加速補水，以維持水質。

這名家長貼出8月3日及4日泳池照片對比，指泳池水體能見度明顯下降，幾乎呈現霧白狀，原本以為只是短暫狀況，孩子才剛開始上游泳課，連兩天泳池愈來愈混濁，「今天比昨天更可怕」決定暫時不讓孩子下水，希望運動中心盡快改善。

貼文底下不少網友也分享自身經驗，有人留言表示「我也很好奇那天下去看不見，還以為是我蛙鏡的問題」，原PO回覆，孩子下課後也反映「今天蛙鏡好霧」，原以為是裝備問題，後來才發現許多泳客都有相同感覺。

另有曾到場運動的民眾表示，試營運期間地板清潔狀況就不理想；原PO回應，雖然目前比試營運時改善一些，但曾看到工作人員直接以噴槍沖洗地板，清洗後的積水直接流入泳池邊排水溝，擔心地板髒汙可能隨著水流進入泳池。

也有網友認為，泳池混濁可能與循環過濾系統有關，留言指出「酸鹼值應該跑掉，導致過濾效果失效，或氯含量長時間不足」、「這個循環系統有問題」、「應該是過濾出問題」另有民眾直言，「這水有問題吧，也太濁了」、「好噁心」。

針對三民運動中心泳池是否因循環系統、過濾設備或水質管理出現異常，運發局也給了答案，近期使用人數大幅增加，超出原先的負荷，導致水質汙濁。

運發局表示，已要求營運委外廠商即日起短期控管入池人數，加速泳池補水作業，持續監控循環過濾及水質狀況，也將督導落實水質檢測及設備維護，確保泳池水質符合衛生標準，讓民眾安心使用。