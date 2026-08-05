長照3.0出院即照顧 屏東17家醫院打造返家無縫照護

落實長照3.0「出院即照顧、返家不中斷」屏東縣政府整合醫療與長照資源，縣內17家醫院出院準備服務團隊舉行聯繫會議，研商服務銜接流程，盤點各區長照量能，提升媒合效率，打造從住院、出院到返家無縫照護網。

長照處統計，屏東縣2025年有2836人申請「出院準備銜接長照服務」，今年截至6月底已有1425人提出申請，民眾需求增加，配合長照3.0推動，出院準備銜接長照服務模式由過去出院後7日內提供，朝向出院當日或次日即可提供照顧服務目標邁進，讓長照成為醫療照護的重要延伸。

潮州茂隆骨科醫院，每月平均協助約20件出院準備服務個案，護理部主任陳秀華說，院內收治病患遍及屏東各鄉鎮，高齡化及家庭型態改變，獨居長者及老老照顧情形普遍，病患以骨折、退化性關節炎及脊椎手術患者居多，恢復期長達數月，醫護團隊在住院期間依個別狀況擬定照護計畫，針對脊椎手術患者製作穿脫背架教學影片，協助病患及家屬返家後能正確照護。

茂隆護理長陳雅惠表示，每名病患住院時先由護理人員初步篩檢，了解家庭支持系統與照護需求，再依情況轉介長照服務。雖然需花費時間向家屬說明、反覆溝通，但看到原本憂心忡忡家屬，在了解長照資源後逐漸放下心中大石，是醫護團隊的成就感。

72歲的張女士平日熱愛廣場舞、韻律舞，一年前因右膝骨關節炎日益惡化，與家人討論後接受全膝關節置換手術。她坦言，原本最擔心的是返家後不知道如何復健，擔心家人因照顧自己而增加負擔。住院期間經醫院協助申請出院準備服務，返家後立即由屏東行動居家物理治療所安排物理治療師定期到宅，協助復健及功能訓練，讓她逐步恢復行走能力，也重新找回對生活的信心。

桃園的家屬分享84歲母親因接受全膝關節置換手術，兄弟姊妹雖然都想照顧，但因工作分散各地，一度不知道該如何安排返家生活，以前以為出院就是自己想辦法，沒想到護理師從住院第一天就主動介紹長照，說明返家後可以申請哪些資源，「有人接住我們」。

屏東縣政府長照處表示，長照服務的開始，不應等到民眾返家才啟動，而是住院期間便提前規畫，有長照需求的民眾出院當日或隔日即可銜接居家服務、專業復能、交通接送、輔具租借或購買等服務，做到「照顧零空窗、服務不中斷」返家後，照顧管理專員仍會依服務機制定期到宅追蹤，了解個案身體功能恢復、家庭照顧能力及長照需求，依實際狀況滾動調整。