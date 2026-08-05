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部立屏東醫院前員工投訴遭霸凌質疑吃案 院方回應了

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
部立屏東醫院外觀。聯合報系資料照
部立屏東醫院外觀。聯合報系資料照

部立屏東醫院近日多事之秋，屏東醫院院長王森稔遭前員工寫部長信箱控霸凌，遭檢舉亂扣獎金、口出惡言等，檢舉人檢附事證投訴至今3個多月，發現沒有調查進度，懷疑遭吃案。另外也發現，王上任2年來，行政、護理、醫事人員共152人離職，包括8名醫師，出現離職潮。

屏東醫院4日深夜發新聞稿表示，前員工提出疑職場不當申訴，全力配合調查，呼籲外界勿預作判斷；人力部分，屏東醫院指出，全院員工人數944人，人力規模並未減少。

屏東醫院一名離職員工今年4月寫衛福部部長信箱，檢附錄音檔等事證，投訴院長王森稔涉職場霸凌，該名離職員工說，王對部屬口出惡言、嗆「你就不要做」，還獨攬獎勵金話語權，她曾發現獎金與主管核發不同，便詢問王，王竟回「最後是由我決定的」等語。 

該名離職員工擔任行政職，4月向衛福部提出申訴，5月衛福部回覆受理，須等到7月才能訪談，近日察覺不對勁，主動致電衛福部承辦人員，才知道她的案件因職場霸凌新法上路，7月中旬移轉給屏東縣府。

另外，院長王森稔2024年8月1日上任到今年4月，據了解，行政、護理與醫事，共152人離職，其中有8名醫師。

屏東醫院深夜回應，前員工今年4月提出申訴，衛福部醫福會已依權責啟動調查程序，並派員到院了解，對案件受理及後續辦理均有掌握。持續配合調查，並依權責機關要求提供資料。全案調查中，相關事實及責任歸屬尚待權責機關釐清。調查結果未完成前，不對申訴內容及責任歸屬預作判斷。

獎勵金核發，屏東醫院表示，依醫院當月整體營運績效、個人工作表現及實際貢獻等因素，循既定評核、審議及核定程序辦理，並依整體營運及績效結果核發。

醫院人員異動，屏東醫院指出，醫療機構人員進用、離職及退休，屬組織正常人力流動，原因多元，包括退休、進修、家庭因素、工作地點調整、職涯規畫及個人生涯選擇等。人員離退情形應綜合考量統計期間、人力規模、離職率、同期進用人數及離職原因等資料，不宜僅以特定期間離退人數逕行推論與單一職場申訴案件具直接關聯。

屏東醫院表示，全院離職率連三年改善，2023年16.22%降至2024年12.43%，2025年再降至11.97%，趨於穩定。整體人力規模，2024年8月醫師人數83人、全院員工為933人；截至今年7月，醫師人數83人，全院員工增加至944人，整體人力規模未減少。各項業務均正常，病人照護及醫療服務未受影響。

霸凌 屏東 吃案

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