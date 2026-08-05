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鳳山溪試辦微生物土壤復育 對抗小黑蚊

聯合報／ 記者巫鴻瑋徐白櫻／高雄報導
鳳山溪沿岸小黑蚊孳生，導致居民在河岸步道散步、運動很大困擾。圖／市議員林智鴻提供
鳳山溪沿岸小黑蚊孳生，導致居民在河岸步道散步、運動很大困擾。圖／市議員林智鴻提供

高雄鳳山溪沿岸小黑蚊孳生擾民，中崙社區民眾在河岸徒步不時被叮咬出現滿身「紅豆冰」苦不堪言，市議員林智鴻建議不要再採用猛烈的環境用藥，製造小黑蚊抗藥性產生惡性循環，水利局擬導入生態工法進行防治，九月下旬過後將以鳳山溪中崙段作為首波微生物土壤復育試辦點，從源頭阻斷小黑蚊食物鏈。

當地中榮里長劉秀美無奈指出，鳳山溪畔綠地與植草磚小黑蚊孳生極為嚴重，民眾路過稍作停留就遭圍攻，居民早上運動更是都被叮到全身奇癢難耐。

市議員林智鴻指出，過去爭取近二億元改善水質，但周邊草地的小黑蚊問題始終是居民噩夢，若一味使用更烈的化學用藥，只會造成小黑蚊抗藥性的惡性循環，希望能透過微生物改善表土生態，解決小黑蚊肆虐情況。

微生物土壤復育是指向土壤表層導入特定微生物菌群，這些微生物能快速分解表土上的有機物與藻類，直接切斷小黑蚊幼蟲的糧食來源，破壞繁殖棲地，由清大化工博士吳厚德領軍的樹博士團隊，先前已在台北木柵公園、台科大與政大校園等處試驗，抑制效益顯著。

高雄市府水利局表示，中崙社區小黑蚊影響民眾活動最劇烈區域，主要集中在中崙景觀橋至中崙國中的步道範圍，由於植草磚與表土長期卡水、積存有機物，形成小黑蚊理想繁殖溫床。

水利局指出，施作前、施作後定期進行小黑蚊密度監測，若試辦抑蚊效益顯著，市府將評估擴大推廣至全市其他受小黑蚊困擾的河岸綠地與公園，還給市民一個舒適安全的親水空間。

小黑蚊 水利局 鳳山

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鳳山溪試辦微生物土壤復育 對抗小黑蚊

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