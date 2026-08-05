手機變縣民卡 金門電子支付再升級

手機就是縣民卡！金門縣府持續推動智慧城市及電子支付，系統陸續完成建置。其中，公車驗票機已正式投入使用，小三通新購票系統已在八月一日上線，近日將啟用數位縣民卡服務，縣民完成身分驗證後，透過悠遊付Ａｐｐ，即可使用數位縣民卡，從搭乘公車、小三通購票、路邊停車到公共繳費，逐步整合至手機，打造更便利的數位生活。

縣府表示，除了交通服務，產發處已完成三○○家在地商家導入ＴＷＱＲ行動支付，結合活動推出數位購物金，透過優惠回饋，培養民眾使用行動支付習慣。目前已完成七十七個公部門、一九九項公共服務導入，民眾辦理規費、行政業務時，可依各機關提供的ＴＷＱＲ方式付款，是全台首個完成公部門電子支付全面部署的地方政府。

為吸引民眾申辦，縣府推出多項優惠。八月六日至十月卅一日止，前四五○○名完成開通數位縣民卡的縣民，可依開通順序獲一○○元現金回饋券。八月一日起，符合活動資格者消費可享百分之廿回饋，每人最高一○○○元，悠遊付新會員首月消費再享百分之三回饋，推薦好友最高獲五○○元禮包。

對於新措施，不少民眾樂觀期待。金城鎮陳女表示，平常習慣使用手機付款，如果公車、小三通購票能整合到同個Ａｐｐ更便利，希望操作簡易，讓長輩也能輕鬆使用。