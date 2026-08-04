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桃園、金門防災士首度深度交流 攜手打造離島防災韌性新模式

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣防災士協會與桃園市防災士協會今天下午舉行交流，兩地防災士及相關防災單位，就防災士培訓、社區防災推動、志願服務及協會運作等議題深入交流。圖／民眾提供
金門縣防災士協會與桃園市防災士協會今天下午舉行交流，兩地防災士及相關防災單位，就防災士培訓、社區防災推動、志願服務及協會運作等議題深入交流。圖／民眾提供

面對極端天氣與複合式災害風險日益升高，金門縣消防局今天下午在金門縣災害應變中心舉辦「金門縣防災士協會與桃園市防災士協會交流分享活動」，邀集兩地防災士協會及相關防災單位，就防災士培訓、社區防災推動、志願服務及協會運作等議題深入交流，期望透過跨縣市經驗分享，提升民間防災能量與社區韌性

此次交流由金門縣消防局局長呂英華、副局長陳國瑋接待桃園市防災士協會一行，來訪成員包括理事長陳姵樺、榮譽理事長黑玉璽、理事葉宗賢、理事江慶尚、里長徐秋傑，以及中央大學災害防治研究中心執行長李姿儀等人。

金門縣防災士協會則由理事長顏少棠率隊，常務監事李金鎗及多位理監事共同參與，雙方針對協會組織經營、會員招募、教育訓練、社區防災推廣、災時志工動員及與地方政府合作模式交換意見，分享各自在推動防災士制度上的實務經驗。

呂英華表示，防災工作不能只靠政府力量，更需要民間積極參與。近年極端天氣帶來的災害型態愈趨多元，透過與各縣市防災士團體交流，不僅能汲取不同經驗，也有助建立合作網絡，未來將持續結合更多社會資源，推動防災教育，提升社區自主防災能力，打造更安全、更具韌性的生活環境。

顏少棠指出，防災士是全民防災的重要推手，協會成立後持續協助消防局推廣防災教育、投入韌性社區培力及志工服務，希望透過此次向桃園取經，學習成熟的推動模式與實務經驗，作為未來精進協會運作、擴展防災服務的重要參考，進一步強化金門民間防災量能。

消防局表示，此次交流除促進兩地防災士制度發展，也建立跨縣市合作基礎，未來將持續深化與各地防災團體合作，攜手提升社區防災韌性，強化災害應變能力。

金門縣消防局今天舉辦「金門縣防災士協會與桃園市防災士協會交流分享活動」，邀集兩地防災士協會及相關防災單位，就防災士培訓、社區防災推動、志願服務及協會運作等議題深入交流。圖／民眾提供
金門縣消防局今天舉辦「金門縣防災士協會與桃園市防災士協會交流分享活動」，邀集兩地防災士協會及相關防災單位，就防災士培訓、社區防災推動、志願服務及協會運作等議題深入交流。圖／民眾提供

金門 韌性 離島

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