佈局韓國深度旅遊市場 「高雄農村旅遊」雙城推廣拓商機

為提升高雄農村旅遊在東北亞市場的國際能見度，高雄市農業局攜手觀光局、青年局、高雄市旅行商業同業公會、高雄市旅館公會等多家業者，赴韓國首爾及釜山，展開為期6天的觀光交流與推廣行程。向韓國旅遊業者介紹高雄兼具農業、生態、人文、食農教育與在地體驗的農村旅遊內容，並透過業界交流、媒體互動及城市拜會，積極爭取韓國旅客走進高雄農村。

農業局表示，韓國旅客對台灣美食、地方文化及深度體驗旅遊具有高度興趣，高雄農村從山城、平原到濱海地區，擁有多元農業地景與社區特色，適合發展親子、熟齡、團體及主題式旅遊產品。本次首爾推廣會現場展示高雄農村特色遊程、社區故事及優質農特產品，並向與會業者說明採果體驗、農村餐桌、茶席品茗、漁村生態、手作DIY及食農教育等遊程內容，呈現「從產地到餐桌、從文化到體驗」的高雄農遊魅力。透過面對面交流，韓國旅遊業界更深入認識高雄不只有港都風光，更擁有可停留、可參與、可品味的農村旅遊內容。

農業局局長姚志旺表示，近年高雄持續整合農村社區、休閒農業、特色農產及體驗遊程，透過建立品牌化、遊程化與國際化，讓農業不僅是生產，也成為認識地方文化與永續生活的重要入口，讓遊客親身感受在地農產、社區人情與多元文化交織的高雄魅力。

高雄市農業局於首爾舉辦「高雄觀光推廣會」，農業局設置高雄農村旅遊展區，向韓國旅遊業者介紹特色遊程、農特產品及農村體驗內容，現場交流熱絡。圖／高雄市農業局提供