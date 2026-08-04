高雄COVID-19門急診增84.6% 衛生局籲長者速接種

高雄市衛生局今天表示，國內COVID-19疫情持續上升，門急診單週就診共2850人次，較前一週大增84.6%，截至昨天併發重症累計通報48例，其中7例死亡皆為65歲以上長者。

高雄市衛生局今天發布新聞稿表示，高雄第30週（7月26至8月1日）COVID-19門急診就診共2850人次，較前一週大幅上升84.6%，截至昨天併發重症累計通報48例，其中7例死亡皆為65歲以上長者，僅1人曾接種本季COVID-19疫苗。

衛生局說明，COVID-19疫情升溫，最近一週接種人數共5940人，是前一週的5倍。目前高雄COVID-19疫苗庫存僅1萬餘劑，且擴大全民接種延長至9月28日，呼籲有搭乘大眾交通運輸工具、且有前往人潮擁擠處或出國活動需求，應儘速接種疫苗，也避免傳染家人。

根據統計，目前高雄65歲以上長者疫苗接種率僅25.8%，呼籲慢性病高風險長者盡快接種。衛生局提醒，接種COVID-19疫苗為預防重症及死亡最有效方法，由於接種疫苗後約需2週才能產生足夠保護力，呼籲民眾應提升自主防疫觀念，並遵循咳嗽禮節和注意手部衛生。

衛生局說明，高雄市COVID-19疫苗合約醫療院所及疫苗接種資訊，可至高雄市衛生局官網（https://gov.tw/qmd）查詢；快篩試劑販賣藥局、口服抗病毒藥診所資訊，亦可至衛生局官網（https://gov.tw/FT2）查詢。