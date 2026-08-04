快訊

「午休時間」自動迴避！台灣獨特職場文化 日本人從驚訝變習慣

走不到1萬步別焦慮！每日健走5000步 可降低37%死亡風險

中聯致癌油品4月蓋牌？員工群組反映「豆子怪怪」 高層6月才急開會

聽新聞
0:00 / 0:00

告別大潮回灌 高雄前金低窪區防潮閘門更新 愛河畔9月將再建2抽水站

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
舊閘門拆除後，令愛河畔多了一段親水景觀空間。圖／高雄市水利局提供
舊閘門拆除後，令愛河畔多了一段親水景觀空間。圖／高雄市水利局提供

為解決高雄市前金區低窪地區在大潮及豪雨期間的積淹水惡夢，高雄市政府水利局爭取中央補助，全面更新使用長達39年的民生截流站防潮閘門，今年7月順利通過天文大潮考驗，水利局宣布預計於9月在愛河旁開工新建2座抽水站，力拚明年汛期前完工，完善前金地區整體防洪系統。

水利局表示，前金區中正四路至五福三路間、特別是光復二街與光復三街一帶，因地勢低窪且屬於感潮地區，每逢颱風及大潮期間，須仰賴防潮閘門阻隔海水回灌，然而民生截流站及周邊防潮閘門因已使用39年，長期受海水鹽分侵蝕導致設備老化、水密性不足，大幅增加暴雨及大潮期間的積水風險。

為改善設備效能，水利局爭取國土管理署補助780萬元辦理改善工程，已於今年1月順利完工，經今年7月初的天文大潮及多次豪雨實測，周邊低窪路段積水情形已獲得有效控制，施工團隊同步拆除民生大排末端鄰近愛河已無使用需求的舊閘門，優化愛河沿岸水岸景觀。

水利局指出，為進一步提升光復二街、三街一帶的機械抽排能力，市府再爭取中央1995萬元經費，規畫於愛河旁新建2座抽水站，配置4部抽水機組，工程預計於9月動工，目標在明年汛期前完工啟用，屆時將與既有防潮閘門相輔相成，大幅降低豪雨及大潮期間的積淹水風險，保障居民生命財產安全。

高雄 愛河 淹水

延伸閱讀

全面提升麻豆防洪能力 總爺及東北勢排水治理工程動工

電箱不再擋路 桃捷沿線首條人本示範道路今完工

嘉縣表藝中心消防改善工程發包 預計9月底完工

紓解鬧區停車位難求 台南佳里立體停車場最快明年動工

相關新聞

告別大潮回灌 高雄前金低窪區防潮閘門更新 愛河畔9月將再建2抽水站

為解決高雄市前金區低窪地區在大潮及豪雨期間的積淹水惡夢，高雄市政府水利局爭取中央補助，全面更新使用長達39年的民生截流站防潮閘門，今年7月順利通過天文大潮考驗，水利局宣布預計於9月在愛河旁開工新建2座抽水站，力拚明年汛期前完工，完善前金地區整體防洪系統。

不用帶卡也能趴趴走 金門數位縣民卡登場 生活大小事全靠手機

手機就是縣民卡！金門縣政府近年持續推動智慧城市及電子支付，相關系統已陸續完成建置。其中，公車驗票機已正式投入使用，小三通新購票系統也於8月1日上線，8月6日還將舉辦「金門縣數位縣民卡上線記者會」，正式啟用數位縣民卡服務，未來縣民完成身分驗證後，只要透過悠遊付APP，即可使用數位縣民卡，從搭乘公車、小三通購票、路邊停車到公共繳費，逐步整合至手機，打造更便利的數位生活。

高雄城鎮韌性演習7日登場 輕軌停駛旅客須下車避難

高雄市2026城鎮韌性（防空）演習將於8月7日上午10時至10時30分登場。高雄市警察局今天提醒，演習期間將實施30分鐘防空警報傳遞、疏散避難及人車管制，民眾聽到警報後須配合警方及民防人員引導，就近進入防空疏散避難設施，違者依民防法最高可處15萬元罰鍰。

鄰屏東榮總 屏東市和生市地重劃區3筆抵費地公開標售

屏東縣政府推出「屏東市和生市地重劃區」抵費地公開標售，釋出3筆住宅區土地，38坪到138坪，以小坪數、低總價降低購地門檻，加上鄰近屏東榮總、台一線及屏東高鐵特區，具交通與生活機能優勢，吸引有意自建住宅民眾及中小型建商目光；標售即日起公告，9月4日上午開標。

高科技效應 北高雄校園擴建加速

台積電進駐帶來人口紅利，也產生北高雄學生就學需求。楠梓區藍田國小新校舍昨天率先啟用、文小十四新建校舍計畫進行中，高科實中校舍預計二○二八年啟用，另外私立康橋國際學校明年八月開學，提供幼兒園至高中一貫國際雙語教育。

全鋼構淨零校園 高雄藍田國小啟用

高雄市藍田國小校舍斥資十億元興建，是全國首座全鋼構淨零校園，全校沒有圍牆，改用ＡＩ監控圍籬，若是停電，儲能系統可保證八小時教學不斷電，實現校園微電網目標。此外，低年級兩間教室共用一間廁所，廁所就在教室裡面，方便學生上廁所，一年級八班學生已經滿招。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。