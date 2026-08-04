告別大潮回灌 高雄前金低窪區防潮閘門更新 愛河畔9月將再建2抽水站

為解決高雄市前金區低窪地區在大潮及豪雨期間的積淹水惡夢，高雄市政府水利局爭取中央補助，全面更新使用長達39年的民生截流站防潮閘門，今年7月順利通過天文大潮考驗，水利局宣布預計於9月在愛河旁開工新建2座抽水站，力拚明年汛期前完工，完善前金地區整體防洪系統。

水利局表示，前金區中正四路至五福三路間、特別是光復二街與光復三街一帶，因地勢低窪且屬於感潮地區，每逢颱風及大潮期間，須仰賴防潮閘門阻隔海水回灌，然而民生截流站及周邊防潮閘門因已使用39年，長期受海水鹽分侵蝕導致設備老化、水密性不足，大幅增加暴雨及大潮期間的積水風險。

為改善設備效能，水利局爭取國土管理署補助780萬元辦理改善工程，已於今年1月順利完工，經今年7月初的天文大潮及多次豪雨實測，周邊低窪路段積水情形已獲得有效控制，施工團隊同步拆除民生大排末端鄰近愛河已無使用需求的舊閘門，優化愛河沿岸水岸景觀。

水利局指出，為進一步提升光復二街、三街一帶的機械抽排能力，市府再爭取中央1995萬元經費，規畫於愛河旁新建2座抽水站，配置4部抽水機組，工程預計於9月動工，目標在明年汛期前完工啟用，屆時將與既有防潮閘門相輔相成，大幅降低豪雨及大潮期間的積淹水風險，保障居民生命財產安全。