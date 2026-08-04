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不用帶卡也能趴趴走 金門數位縣民卡登場 生活大小事全靠手機

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
擴大電子支付範圍，金門縣政府目前已完成300家在地商家導入TWQR行動支付，也完成77個公部門、199項公共服務導入電子支付，民眾辦理規費、行政業務時，都可以TWQR方式付款。聯合報資料照
擴大電子支付範圍，金門縣政府目前已完成300家在地商家導入TWQR行動支付，也完成77個公部門、199項公共服務導入電子支付，民眾辦理規費、行政業務時，都可以TWQR方式付款。聯合報資料照

手機就是縣民卡！金門縣政府近年持續推動智慧城市及電子支付，相關系統已陸續完成建置。其中，公車驗票機已正式投入使用，小三通新購票系統也於8月1日上線，8月6日還將舉辦「金門縣數位縣民卡上線記者會」，正式啟用數位縣民卡服務，未來縣民完成身分驗證後，只要透過悠遊付APP，即可使用數位縣民卡，從搭乘公車、小三通購票、路邊停車到公共繳費，逐步整合至手機，打造更便利的數位生活。

縣府表示，除了交通服務，電子支付也逐漸深入日常生活，產業發展處目前已完成300家在地商家導入TWQR行動支付，並結合活動推出數位購物金，希望透過優惠回饋，培養民眾使用行動支付的習慣。

縣府指出，目前已完成77個公部門、199項公共服務導入電子支付，民眾辦理規費、行政業務時，都可依各機關提供的TWQR方式付款，號稱是全台首個完成公部門電子支付全面部署的地方政府。

為吸引民眾申辦，縣府同步推出多項優惠。8月6日至10月31日止，前4500名完成開通數位縣民卡的縣民，可依開通順序獲得100元現金回饋券；另自8月1日起，符合活動資格者消費可享20％回饋，每人最高1000元，悠遊付新會員首月消費再享3％回饋，推薦好友最高還可獲500元禮包。

對於新措施，不少民眾樂觀期待。金城鎮陳小姐表示，平常出門幾乎都使用手機付款，如果公車、小三通購票都能整合到同一個APP，「真的方便很多，只希望操作簡單一點，長輩也能輕鬆使用。」在金湖經營餐飲業的蔡先生則認為，行動支付已是趨勢，只要回饋夠有感，不僅能提升消費者使用意願，也有助於店家增加來客。

縣府提醒，民眾可至「金門縣民卡主題網」查詢數位縣民卡開通流程、乘車碼、TWQR消費、公共繳費及優惠活動等資訊，提前完成設定，享受更便利的智慧生活。

金門 數位 手機

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