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高雄城鎮韌性演習7日登場 輕軌停駛旅客須下車避難

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市2026城鎮韌性（防空）演習將於8月7日上午10時至10時30分登場。高雄市警察局今天提醒，演習期間將實施30分鐘防空警報傳遞、疏散避難及人車管制，民眾聽到警報後須配合警方及民防人員引導，就近進入防空疏散避難設施，違者依民防法最高可處15萬元罰鍰。

高雄市警察局表示，演習期間，民眾及車輛須依規定接受警方及民防執勤人員引導，就近進入防空疏散避難設施避難。各大樓、社區管理委員會、保全及住戶，聽聞防空警報後，應主動開啟地下室車道鐵捲門或柵欄，提供周邊民眾進入避難。民眾可透過「警政服務APP」防空疏散避難專區、高雄市警察局全球資訊網、高雄讚警管家LINE官方帳號及「消防防災e點通」，查詢附近防空疏散避難設施位置。

此外，公司行號、商家、工廠、學校、場館及其他有人員活動場所，演習期間應緊閉門窗，避免人員進出，並配合交通管制。航空器、船舶、台鐵、高鐵、捷運及行駛於高速公路、快速道路車輛可維持正常運行，但旅客下機、下船或下車後，仍須接受引導就近避難。下交流道車輛則須靠邊停放，駕駛及乘客一律下車實施疏散避難。

警方表示，高雄輕軌將於演習期間暫停營運，列車駕駛及乘客須下車就近避難。

高雄市警察局也規劃於高雄捷運生態園區站、全聯福利中心博愛三店及左營區公所等3處，實施防空疏散避難實作演練，呼籲民眾不要圍觀，並配合各項管制措施。

高雄<a href='/search/tagging/2/城鎮韌性演習' rel='城鎮韌性演習' data-rel='/2/239567' class='tag'><strong>城鎮韌性演習</strong></a>7日登場。圖／高雄市警局提供
高雄城鎮韌性演習7日登場。圖／高雄市警局提供

城鎮韌性演習 高雄 韌性

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