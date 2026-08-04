鄰屏東榮總 屏東市和生市地重劃區3筆抵費地公開標售

屏東縣政府推出「屏東市和生市地重劃區」抵費地公開標售，釋出3筆住宅區土地，38坪到138坪，以小坪數、低總價降低購地門檻，加上鄰近屏東榮總、台一線及屏東高鐵特區，具交通與生活機能優勢，吸引有意自建住宅民眾及中小型建商目光；標售即日起公告，9月4日上午開標。

縣府地政處表示，和生重劃區位於屏東市南側，緊鄰30米寬和生路二段（台1線），扼守高屏交通往來重要門戶，地段區位優越，更鄰近3年前剛開幕的屏東榮總。區內公共設施完善、道路系統齊備、管線下地視野景觀優；區內更規畫約1.26公頃公園用地，能有效串聯萬年溪、殺蛇溪周邊藍帶水域與綠帶環境網絡，大幅提升地區開放空間與生活機能，具環境整合與發展潛力，為縣府打造「安居樂業」的指標性重劃區。

地政處表示，公開標售3標3筆，屬優質住宅區，面積分別125.63、211.06及458.89平方公尺（約38～138坪），以小坪數、相對低總價標的，可大幅降低投資資金壓力，且地形方整，有利於規畫設計，展現高坪效開發優勢，適合中小型建商彈性佈局，也適合有自建住宅需求民眾參與；得益於重劃區完善公設與附近屏東高鐵特區交通紅利，未來增值空間相當可期。

地政處提醒，有意參與投標的民眾與業者，請在2026年9月4日上午9時前，將投標相關文件以掛號郵遞方式寄至「屏東郵局第528號信箱」參與投標。標售相關文件即日起可至屏東縣府北棟地政處重劃科現場索取，或直接至屏東縣政府全球資訊網，地政處網站（https://www.pthg.gov.tw/plantpp）下載列印，相關事宜歡迎洽詢地政處電話08-7325884。