全鋼構淨零校園 高雄藍田國小啟用

高雄市藍田國小校舍斥資十億元興建，是全國首座全鋼構淨零校園，全校沒有圍牆，改用ＡＩ監控圍籬，若是停電，儲能系統可保證八小時教學不斷電，實現校園微電網目標。此外，低年級兩間教室共用一間廁所，廁所就在教室裡面，方便學生上廁所，一年級八班學生已經滿招。

藍田國小坐落在高雄大學附近，校方指出，全鋼構教室量體採用模矩化與預製生產，大幅縮短工期；校園屋頂設置太陽能光電板，一年總發電量一八三萬度，售電所得可讓校園廿年零電費，而且一年減少八五二公噸碳排，相當二點二座大安森林公園的吸碳量。

高雄市長陳其邁（第二排右二）等人昨天參觀藍田國小圖書館，再度體驗當小學生的心情。記者徐白櫻／攝影

市長陳其邁昨天背著小書包上台致詞、頒發感謝狀給相關單位，隨後率左營、楠梓區議員及議員參選人參觀新校舍，眾人對於開放式校園空間、圖書館及教室附設廁所等設計印象深刻。

陳其邁表示，藍田國小興建時保留預定地二百棵樹木，採用減碳工法及低碳建材，施工期間減少近二千公噸碳排放，並建置太陽能發電與儲能系統，實現校園自主供電。

教育局長吳立森說明，藍田國小完工期程提早四個月，硬體全部到位，得以銜接新學期開學；藍田國小總班級數四十八班，目前已開設廿五班，一年級八班招生已額滿，總數四七五人，不限科學園區員工子女，學區內的小孩都能入學。