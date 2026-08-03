屏東縣勇奪國家卓越建設獎12項殊榮 周春米獲頒國土建設特別貢獻獎

2026國家卓越建設獎今3日在台北君悅酒店舉行頒獎典禮，屏東縣長周春米獲頒「國土建設特別貢獻獎」，屏東縣政府推動文化與公共建設橫掃12項大獎，勝利星村創意生活園區、屏東縣王船文化館，分別獲得「綜合卓越成就獎」與「綜合成就獎」。

周春米說，感謝主辦單位及評審委員對縣府團隊長期努力肯定。近年縣府將設計治理融入公共建設，從文化、觀光、社會照護、交通、產業發展到水利治理，打造兼具美學、機能與公共價值的生活環境，讓建設回應地方需求，帶動城市發展與競爭力。未來持續精進城市治理，提升縣民生活品質。

國家卓越建設獎為國內建設領域重要獎項，屏東獲綜合卓越成就獎、綜合成就獎、2項特別獎、3項金質獎及5項優質獎，其中文化建設拿下8項，成果為亮眼 。勝利星村囊括綜合卓越成就獎、最佳施工品質特別獎及最佳規劃設計類金質獎；屏東縣王船文化館榮獲綜合成就獎及最佳管理維護類金質獎；里港郵便局榮獲最佳施工品質優質獎及最佳環境文化類優質獎；恆春文化中心榮獲最佳環境文化類特別獎，為屏東文化資產保存、歷史空間活化成果再添國家級榮耀。

縣府持續公共空間品質提升，承載鐵道記憶與客庄人文的竹田驛園，獲最佳規劃設計類金質獎；「九如鄉巴轆公園及遊戲場改善工程」及「屏東市萬倉街旁臺鐵橋下空間活化工程」榮獲最佳規劃設計類優質獎；「屏東縣新埤貓頭鷹共融公園環境改善工程」榮獲最佳環境文化類優質獎，展現推動友善、共融及宜居城市的努力獲得肯定。

國家卓越建設獎由社團法人中華民國不動產協進會舉辦，為國內建設領域最高榮譽獎，得獎者將具「全球卓越建設獎」推薦資格。國家卓越建設獎在發掘公私部門優秀的建設作品，將台灣具文化代表性建築發揚光大；其中更設有「國土建設特別貢獻獎」，表揚在建築、環境規劃設計及創意構思等方面表現傑出者，作為各界楷模。